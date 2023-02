Najnowsze laptopy Lenovo ThinkPad pozwolą lepiej pracować. Co zaoferują i ile będą kosztowały?

Trwają tegoroczne targi MWC w Barcelonie. Lenovo jest producentem, którego nie mogło na tego typu wydarzeniu zabraknąć – marka pokazała światu masę swoich nowości. Uwagę trzeba zwrócić ku najnowszym laptopom ThinkPad, skupiającym się nie tylko na wydajności, ale także i wyglądzie.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 i Zen 16 Gen 2 – procesory AMD Ryzen 7000 to tylko początek

Na początku chciałbym się przyjrzeć najnowszym laptopom Lenovo ThinkPad z dopiskiem Z. To już druga generacja sprzętów, a firma ma tu wiele do pokazania. Urządzenia będą bazować na najnowszych procesorach AMD Ryzen 7000 ze zintegrowanymi układami graficznymi AMD Radeon 700M, co sugeruje, że będziemy mieć do dyspozycji propozycje wykonane w architekturze Zen 4.

Procesor w Lenovo ThinkPad Z13 oraz Z16 (Gen 2) będzie wspierany do 64 GB pamięci RAM, a do dyspozycji użytkownika pozostaną maksymalnie 2 TB pamięci wewnętrznej na dysku SSD. Co najciekawsze, model Z13 trafi do sprzedaży w specjalnej lnianej obudowie, która prezentuje się świetnie.

ThinkPad Z13 Gen 2 i ThinkPad Z16 Gen 2 (źródło: Lenovo)

Obok tego, dla korzystającego jest WiFi 6E, kamera internetowa Full HD oraz mikrofon z technologią Dolby Voice – sprzęty mogą okazać się idealne do pracy zdalnej i hybrydowej. Ceny modelu Z13 Gen 2 zaczynają się od 1649 euro (równowartość ~7780 złotych), a laptop trafi do sprzedaży w lipcu tego roku, natomiast Z16 Gen 2 będzie dostępny w sierpniu w cenie od 2249 euro (~10800 złotych).

Lenovo ThinkPad X13 (Yoga) Gen 4 – kompaktowa forma i ekran OLED

Ci, którzy potrzebują małego sprzętu, mogą się zainteresować najnowszymi ThinkPad X13 Gen 4 oraz ThinkPad X13 Yoga Gen 4. Są to małe, poręczne laptopy, wypełnione najlepszymi technologiami – procesorami Intel Core 13. generacji ze zintegrowanymi układami graficznymi Intel Iris Xe lub AMD Ryzen 7000 z kartami Radeon 700M.

Najmocniejszą zaletą urządzeń jest ich rozmiar, dzięki 13,3-calowemu wyświetlaczowi z matrycą OLED (w odpowiedniej wersji, podstawowe będą miały „zwykłe”, nie OLED-owe ekrany) o rodzielczości 2,8K z technologią Dolby Vision. Sprzęt ma także na pokładzie 5 Mpix kamerkę internetową, wspieraną przez podczerwień, z pomocą której urządzenie odblokujemy twarzą – za sprawą Windows Hello.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 i ThinkPad X13 Yoga Gen 4 (źródło: Lenovo)

Oba modele pojawią się na rynku w lipcu tego roku w kwotach rozpoczynających się od 1190 euro (~5600 złotych) za podstawowy model, a ten z dopiskiem Yoga – 1290 euro (~6090 złotych)

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i ThinkPad T16 Gen 2

Za nami ponad 20 generacji legendarnej serii ThinkPad T, a producent cały czas wprowadza nowe urządzenia. W nowych modelach – T14s Gen 4 i T16 Gen 2 firma skupia się na pracy hybrydowej, a więc nie zabraknie 5 Mpix kamery internetowej wspieranej podczerwienią.

ThinkPad T14s Gen 4 i ThinkPad T16 Gen 2 (źródło: Lenovo)

Z drugiej strony długie sesje przed laptopem nie będą tak męczące dla oczu, ponieważ urządzenia mają ekrany OLED o rozdzielczości 2,8K, które emitują jeszcze mniej światła niebieskiego. Ceny? Za ThinkPad T14s Gen 4 zapłacimy od 1590 euro (~7500 złotych), zaś T16 – 1390 euro (~6500 złotych), a na rynek powinny trafić już w lipcu.

ThinkPad E14 Gen 5 oraz ThinkPad E16 – taniej, ale wciąż dobrze

Powyższe propozycje są z segmentu premium, natomiast Lenovo nie zapomina o tańszych propozycjach. ThinkPad E14 Gen 5 i całkowicie nowy ThinkPad E16 wciąż będą bazować na najnowszych procesorach AMD Ryzen 7000 z układem graficznym Radeon 610M, wspierane do 40 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci na dysku SSD.

Laptopy otrzymają ekrany w proporcjach 16:10, łączność WiFi 6E oraz akumulatory o pojemnościach 47 i 57 Wh. Ceny to odpowiednio 770 i 780 euro (~3630 i ~3680 złotych) – dostępności oczekuje się na lipiec tego roku.

Lenovo IdeaPad Duet 3i to hybryda laptopa i tabletu

Najnowsza generacja IdeaPad Duet 3i to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają hybrydowego, przenośnego i niedrogiego urządzenia. To tak naprawdę tablet z dopinaną klawiaturą – bazuje na 11,6-calowym, dotykowym wyświetlaczu w rozdzielczości 2K, oferującym wysoką jasność maksymalną na poziomie 400 nitów i 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3.

Do dyspozycji użytkownika są dwie kamery – tylna 8 Mpix i przednia 5 Mpix, a całość jest lekka i smukła – ma 8,95 mm grubości (bo to wciąż hybryda). Sprzętowi nie zabraknie jednak systemu Windows 11 i energooszczędnego procesora Intel N, który zapewni nawet 8,5 godziny pracy. Urządzenie ma także funkcję szybkiego ładowania, gdzie 15 minut ładowania zapewni kolejne 2 godziny pracy.

Nowy IdeaPad Duet 3i trafi do sprzedaży w lipcu tego roku w cenie 449 euro (~2110 złotych).

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Natomiast poszukujący naprawdę taniego laptopa będą mogli się zainteresować najnowszym Chromebookiem Lenovo. Ten laptop z systemem ChromeOS jest lekki i poręczny – ma 14-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD, a całość waży 1,3 kg.

Chromebook ma działać nawet 13,5 godziny na jednym ładowaniu dzięki energooszczędnemu procesorowi MediaTek Kompanio z serii 500. Do dyspozycji użytkownika będą także m.in. kamerka internetowa Full HD oraz port USB-C. To wszystko dostaniemy za jedynie 349 euro (~ 1650 złotych).

Jest też monitor ThinkCentre

Na koniec pozostawiłem ciekawą propozycję…. monitora Lenovo – ThinkCentre TiO Gen 5. Urządzenie sprawdzi się w miejscu pracy, gdzie do dyspozycji mamy ograniczoną przestrzeń na biurku – do dyspozycji będą dwie wersje: 21,5 i 23,8 cala (obie z matrycami Full HD).

Monitor oferuje bezprzewodową łączność z komputerami typu Tiny, natomiast na tylnym panelu nie obyło się bez dodatkowych portów HDMI i DisplayPort, aby do wyświetlacza podpiąć komputer czy laptop. 21,5-calowy wariant będzie kosztować 299 euro (~1400 złotych), natomiast wersja 23,8″ – 399 euro (~1880 złotych). Do sprzedaży trafi w sierpniu br.