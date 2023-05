Rysik Apple Pencil może dostać wyczekiwaną funkcję

Obecnie rysik Apple Pencil, mimo iż potencjalnie łatwo go zgubić, nie jest dostępny w sieci Find My. Niewykluczone, że niebawem się to zmieni, co sugerują zgłoszenia patentowe firmy Tima Cooka.

Znalezienie zgubionego rysika Apple Pencil będzie łatwiejsze

Zdecydowanie jednym z najlepszych rozwiązań, jakie jest dostępne na urządzeniach Apple, jest sieć Find My. Z jej wykorzystaniem możemy zlokalizować aktualną pozycję urządzenia, co szczególnie jest przydatne, gdy zgubimy iPhone’a, MacBooka czy słuchawki AirPods. Niestety, wciąż dostępu do sieci Find My nie doczekało się jedno z akcesoriów Apple, które jak najbardziej łatwo jest zgubić lub po prostu zapomnieć zabrać, gdy korzystaliśmy z niego w miejscu publicznym. Chodzi oczywiście o rysik Apple Pencil.

Jak wynika z odkrytego patentu, który został złożony przez Apple, niebawem rysik może dołączyć do sieci Find My, co zdecydowanie pomogłoby w jego zlokalizowaniu w razie ewentualnego zagubienia. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie może mieć ograniczenia względem chociażby tego, co oferują inne urządzenia podłączone do omawianej sieci.

Ze złożonych dokumentów wynika, że metoda opisana przez Apple nie będzie wykorzystywać ultraszerokopasmowego układu scalonego, a raczej sygnał akustyczny. Otóż w przypadku Apple Pencil miałyby zostać wykorzystane rezonatory akustyczne, które byłyby zintegrowane z obudową rysika.

Jak miałoby to działać? iPhone miałby generować specjalny dźwięk, który wchodziłby w interakcję z rezonatorami Apple Pencil, powodując w ten sposób wibracje. Rezonatory akustyczne, w tym membrana rezonansowa, zostałyby umieszczone w nasadce ołówka. Po aktywacji cały układ wytwarzałby dźwięk, który mógłby pomóc użytkownikowi zlokalizować zagubiony rysik Apple.

Pomysł ciekawy, ale…

Warto zauważyć, że funkcja byłaby dostępna tylko wtedy, gdy Apple Pencil znajdowałby się w pobliżu. Oznacza to, że w niektórych scenariuszach odnalezienie zgubionego rysika wciąż byłoby dość trudnym zadaniem. Mimo to, jeśli rozwiązanie zostanie wdrożone przez firmę z Cupertino, to jak najbardziej może pomóc w wybranych sytuacjach.

Oczywiście obecnie mamy do czynienia z patentem, więc trudno stwierdzić, kiedy i czy w ogóle taka funkcja trafi do rysika. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bowiem to zawsze jakieś ułatwienie w zlokalizowaniu rysika, który przykładowo zawieruszył się w pomieszczeniu pełnym papierów, książek i innych przedmiotów.