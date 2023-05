Legendarna gra za darmo. Amazon Prime Gaming trafia w nostalgię

W abonamencie Amazon Prime Gaming dość niespodziewanie pojawiło się m.in. Neverwinter Nights, a także kilka innych produkcji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ten legendarny tytuł!

Neverwinter Nights w Amazon Prime Gaming

W czerwcu w abonamencie Amazon Prime Gaming pojawi się kilka ciekawych produkcji, w tym także Neverwinter Nights. Ta kultowa, wręcz legendarna gra zadebiutuje w usłudze już 22 czerwca 2023 roku, więc przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać na odebranie tego tytułu. Mimo wszystko warto to zrobić, jeżeli wcześniej nie miało się okazji ograć lub chce się odświeżyć swój sentyment do tej produkcji.

Grafika z grami Amazon Prime Gaming w czerwcu (źródło: Prime Gaming)

Warto podkreślić ciekawy trop, którym idzie Prime Gaming i który wychwyciło Venture Beat. Mianowicie usługa od Amazon ostatnimi czasy często dodaje do abonamentu kultowe gry RPG, jak np. Baldur’s Gate czy Planescape: Torment. Teraz do tego grona dołączy Neverwinter Nights. Tytuł oparty na tradycyjnych zasadach Dungeon&Dragons, a także niepodrabialny klimat, jaki oferuje NN, to idealny przepis na kilka-kilkanaście godzin dobrej zabawy!

Inne gry, które pojawią się w Prime Gaming w czerwcu

W abonamencie Amazon Prime Gaming, oprócz Neverwinter Nights, w czerwcu pojawią się także inne tytuły. Mowa tutaj o Autonauts, Soccer Brawl, Roguebook, The Super Spy, Top Hunter, Steamworld Dig 2, Revita i Once Upon a Jester. Jak więc dobrze widać, nie jest to nic specjalnego, a raczej takie „zapchajdziury”. Szczególnie gdy zestawi się to z Neverwinter Nights.

4.4 Ocena

Jeżeli jesteś młodym graczem i nie miałeś okazji ograć Neverwinter Nights, to warto nadrobić tę kultową produkcję. Choćby dlatego, że była trendsetterem i w pewien sposób pokazała, jak powinny wyglądać dobre tytuły w tym stylu.

Przy okazji Amazon ogłosił, że dodał kilka innych gier do abonamentu Prime Gaming. Mowa tutaj o beasts of Maravilla Island, Calico, DKO: Divine Konckout, Double Kick heroes, Shattered: Tale of thje Forgotten King, Tiny Robots Recharged oraz Tandem: A Tale Shadows. Te są dostępne od 23 maja, ale także nie ma tutaj nic, co zasługuje na specjalną uwagę.

Dostęp do Amazon Prime Gaming mogą uzyskać wyłącznie subskrybenci pakietu Amazon Prime, który można wykupić na rok za 49 złotych na tej stronie (lub 10,99 złotych na miesiąc + 30 dni bezpłatnego okresu próbnego na start).