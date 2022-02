Lenovo: nowe latopy dla graczy, ale także coś dla poszukujących procesorów ARM

Lenovo na tegorocznych targach MWC prezentuje cały wachlarz nowych urządzeń – w tym laptopów. Producent dołącza do wyścigów na specyfikację i implementuje w swoich propozycjach najnowsze procesory Intela 12. generacji, a także Ryzen 6000 od AMD. W ofercie firmy znajdziemy również nowe ThinkPady – w tym taki, który ma na pokładzie procesor Qualcomma.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 – do wyboru procesory AMD lub Intela

Seria IdeaPad jest dość popularna na naszym rynku, bowiem są to zazwyczaj przyzwoite laptopy, które mimo dobrej specyfikacji technicznej nie kosztują fortuny. Lenovo w tym roku postanowiło zapewnić użytkownikom większy wybór, czego efektem jest bogata oferta urządzeń z serii IdeaPad Gaming 3.

Do sprzedaży trafią urządzenia wyposażone w procesory Intela 12. generacji – w najmocniejszej konfiguracji i7-12700H. Będą to IdeaPad Gaming 3i w wersji 15 oraz 16 cali, które będą od siebie nieco różnić. Ten mniejszy otrzyma matrycę pracującą w rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli) w standardowych proporcjach 16:9, odświeżaną w 165 Hz, o maksymalnej jasności 350 nitów. Z kolei wariant 16 cali ma mieć wyświetlacz WQXGA 2560 x 1600 pikseli w proporcjach 16:10 z odświeżaniem 165 Hz i jasnością szczytową 500 nit.

Specyfikacja Lenovo IdeaPad Gaming 3i obejmuje także pamięć DDR4-3200 aż do 32 GB, do 1 TB na dysku SSD M.2, a także maksymalnie kartę graficzną GeForce RTX 3060 o TGP = 105 W (lub niezaprezentowany jeszcze odpowiednik z serii Intel ARC Alchemist). 15-calowy wariant laptopa ma mieć akumulator o pojemności 45 lub 60 Wh, natomiast 16-calowy – 71 Wh.

IdeaPad Gaming 3 (bez „i”) będzie wyposażony w procesory z serii AMD Ryzen 6000 (maksymalnie Ryzen 7 6800H), wspierane do 32 GB pamięci operacyjnej na kościach DDR5-4800. Ich specyfikacja ma się różnić od modelu z dopiskiem „i” pod kątem kart graficznych, bowiem w najmocniejszym wariancie znajdzie się tu tylko GeForce RTX 3050 Ti. Cała reszta jest tu taka sama – baterie, ekrany, a także zestaw złącz, który obejmuje 2 x USB-A 3.2, 1 x Jack 3,5 mm, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet oraz port do ładowania DC.

Lenovo IdeaPad 3(i) z ekranem 15 cali w podstawowej konfiguracji ma kosztować 999 euro (równowartość ~4680 złotych), zaś IdeaPad 3(i) z matrycą 16 cali – 1099 euro (~5150 złotych).

Lenovo ThinkPad X Extreme Gen 5 – maszyna do pracy

Seria ThinkPad od kilku lat ma swojego przedstawiciela w segmencie laptopów premium, który godnie ukazuje możliwości Lenovo. W tym roku producent wprowadza kilka wersji, które mają na pokładzie 16-calowe ekrany w proporcjach 16:10, o trzech różnych rozdzielczościach – WUXGA (1920 x 1200 pikseli), WQXGA (2560 x 1600 pikseli) oraz WQUXGA (3840 x 2400 pikseli). Każdy panel różni się od siebie m.in. jasnością, pokryciem przestrzeni barwowych, a także częstotliwością odświeżania, która w przypadku rozdzielczości WUXGA oraz WQXGA wynosi maksymalnie 165 Hz.

Najmocniejsza wersja Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 otrzyma procesor Intel Core i9 12. generacji Alder Lake i do 64 GB pamięci operacyjnej na kościach DDR5-4800. Użytkownik będzie miał wiele kart graficznych do wyboru: od GeForce RTX 3050 Ti aż do GeForce RTX 3080 Ti 16 GB. Producent daje możliwość implementacji nawet dwóch dysków SSD M.2 PCIe 4.0, co może oznaczać nawet 8 TB przestrzeni na dane.

Lenovo nie zapomniało tu o pełnym zestawie złącz – jest tu HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2, 2x Thunderbolt 4, audio jack 3,5 mm, a także czytnik kart microSD. Całość jest zasilana baterią o pojemności 90 Wh, waży 1,87 kg i ma wymiary 359,5 x 253,8 x 17,9 mm. Podstawowa wersja laptopa będzie kosztowała 2749 euro (równowartość ~11600 złotych). Urządzenie trafi do sklepów już w czerwcu br.

Lenovo ThinkPad z procesorem Qualcomm Snapdragon

Lenovo ThinkPad X13s jest laptopem, któremu warto się lepiej przyjrzeć. Jest to bowiem pierwszy ThinkPad napędzany przez procesor Qualcomma – a dokładnie Snapdragon 8cx Gen 3. To pierwszy układ dla komputerów z systemem Windows wykonany w 5 nm procesie technologicznym, a więc może pochwalić się energooszczędnością. Nie generuje tyle ciepła, ile przykładowo propozycje Intela, a więc nie wymaga dodatkowego aktywnego chłodzenia.

System Windows 11 odpowiednio zarządza zarówno rdzeniami energooszczędnymi, jak i wydajnościowymi, dzięki czemu tego typu procesory mogą trafiać do laptopów. Niemniej jednak urządzenia jest stworzone z myślą o mniej wymagającej pod względem sprzętu pracy – przykładowo w edytorze tekstowym czy arkuszu kalkulacyjnym. Lenovo ThinkPad X13s cechuje się kompaktową formą z 13,3-calowym ekranem o proporcjach 16:10, pracującym w rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli).

Procesor ma do dyspozycji nawet do 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz do 1 TB przestrzeni na dysku SSD PCI-Express. Mimo kompaktowych rozmiarów (298,7 x 206,4 x 13,4 mm) i niskiej wagi 1,06 kg, całość jest zasilana przez duży akumulator o pojemności 49,5 Wh, który ma zapewnić nawet do 28 godzin odtwarzania wideo. Producent zastosował tu nawet modem 5G. Laptop będzie dostępny w maju br. w cenie rozpoczynającej się od 1399 euro (~6550 złotych).