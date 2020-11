Promocja: Huawei P40 Pro+ w niewiarygodnie niskiej cenie!

Huawei P40 Pro Plus, mimo że ma już kilka miesięcy na karku, ani myśli stanieć – wciąż kosztuje tyle, ile na start, czyli zawrotne 5999 złotych. Pojawiły się jednak dwie promocje na ten smartfon, w tym taka, w którą aż trudno uwierzyć.

Huawei w tym roku rozszerzył swoją ofertę flagowców o kolejny model – z dopiskiem „Pro+”. Takiego wydania doczekał się zarówno smartfon z serii Huawei P40, jak i Mate 40. Teraz Huawei P40 Pro+ można kupić w niewiarygodnie niskiej cenie.

Huawei P40 Pro Plus w niewiarygodnie niskiej cenie

Huawei P40 Pro+ trafił do sprzedaży w Polsce kilka miesięcy po Huawei P40 i Huawei P40 Pro. Kiedy Huawei podał jego cenę, szczęki nam opadły, bowiem smartfon został wyceniony na zawrotne 5999 złotych, czyli dokładnie tyle, ile Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Może gdyby jeszcze miał GMS (a nie HMS), bylibyśmy w stanie przełknąć taką cenę, ale w takich okolicznościach zaszokowała.

Mimo że Huawei P40 Pro Plus jest dostępny w Polsce od kilku miesięcy, jego cena wciąż utrzymuje się na początkowym poziomie 5999 złotych. Raz tylko dało się go kupić w promocji za 5299 złotych. Teraz możliwość ta się powtarza, ponieważ za taką kwotę sprzedaje ten smartfon Play (bez umowy). Nie jest to jednak najlepsza oferta na rynku.

Huawei P40 Pro+ za 5299 złotych (źródło: Play)

W oficjalnym sklepie internetowym Huawei smartfon Huawei P40 Pro Plus jest bowiem dostępny za 4499 złotych, czyli aż o 1500 złotych taniej niż w innych (z oficjalnej dystrybucji) i 800 złotych taniej niż w Play! Jeszcze nigdy tego modelu nie dało się kupić za taką kwotę i prawdopodobnie okazja ta prędko się nie powtórzy.

Huawei P40 Pro Plus jest dostępny w sklepie huawei.pl za 4499 złotych do końca tego tygodnia, tj. do 22 listopada 2020 roku. W obniżonej cenie można kupić zarówno czarną, jak i białą wersję kolorystyczną. Warto tu przypomnieć, że obudowa tylna tego smartfona jest wykonana z ceramiki.

Huawei P40 Pro Plus za 4499 złotych w sklepie huawei.pl (źródło: Huawei)

Recenzja Huawei P40 Pro Plus

