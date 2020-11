Forza Horizon 5 – wszystko, co wiemy. Prawdopodobna data premiery i miejsce akcji

Seria Forza to jedna z flagowych marek Xbox, którą większość z nas kojarzy jako odpowiedź Microsoftu na serię Gran Turismo z platformy Sony. Te wyścigi symulacyjne doczekały się jednak jeszcze swojej bardziej zręcznościowej odsłony – Forza Horizon. I dotąd przyszło nam mówić tylko o czterech grach pod tym tytułem. Kiedy i dokąd zabierze nas Forza Horizon 5?

Po raz pierwszy o Forzy usłyszeliśmy w roku 2005, kiedy to ze studia Turn 10 Studios wyszła Forza Motorsport. Wydało ją oczywiście Microsoft Game Studios, a polską dystrybucję powierzono rodzimemu CD Projekt.

Była to pierwsza taka symulacja wyścigów na Xboksie, która nie tylko oferowała realistyczną jazdę, ale i rozbudowany tuning. W samej grze znalazło się niemal 200 samochodów, wśród których można było wymienić te spod marki Audi, Ferrari czy Dodge.

Do 2011 roku premierę miały kolejne trzy części serii Forza Motorsport. Rok później, w październiku, zadebiutowała absolutna nowość – Forza Horizon, która odrzuciła symulację na rzecz zręcznościowego modelu jazdy. Za te gry odpowiedzialne jednak jest inne studio – Playground Games, a poza innym podejściem do wyścigów, oddano graczom do dyspozycji otwarty świat z akcją w słonecznym Kolorado.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5 – prawdopodobna data premiery

Forza Horizon 2 ukazała się dwa lata później od części poprzedniej i powstała we współpracy z twórcami oryginalnej Forzy i Sumo Digital. Po następnych dwóch latach premierę miała Forza Horizon 3, a następnie – i po podobnym czasie – zadebiutowała najnowsza część serii – Forza Horizon 4, której akcję osadzono w Wielkiej Brytanii.

I nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się tam nawet teraz, na najnowszej konsoli Xbox Series X|S w możliwie najlepszej oprawie graficznej i płynności.

Seria Forza na przestrzeni lat

Forza Motorsport (2005),

Forza Motorsport 2 (2007),

Forza Motorsport 3 (2009),

Forza Motorsport 4 (2011),

Forza Horizon (2012) ,

, Forza Motorsport 5 (2013),

Forza Horizon 2 (2014) ,

, Forza Motorsport 6 (2015),

Forza Horizon 3 (2016) ,

, Forza Motorsport 7 (2017),

Forza Horizon 4 (2018) ,

, Forza Motorsport 8 (TBA),

Forza Horizon 5 (TBA).

Takie tempo wydawania cyklu sugerowałby premierę Forza Horizon 5 w 2020 roku. Ale, jak w przypadku właściwej serii, z której gry tak samo wychodziły co dwa lata – Forza Motorsport nie pojawiła się rok temu. Za to na pewno otrzymaliśmy jej oficjalną zapowiedź i informację, że gra o tym tytule powstaje z myślą o Xbox Series X.

Zwiastun nadchodzącej nowej części Forza Motorsport

W związku z tym – kiedy zadebiutuje Forza Horizon 5? Na ten moment trudno uczciwie stwierdzić. Za Forza Motorsport stoi amerykańskie studio Turn 10 Studios, natomiast Brytyjczycy ze studia Playground Games zajmują się jeszcze czymś innym, a mianowicie powrotem Fable.

To jednak nie wyklucza nadchodzącej premiery Forza Horizon 5, ale może ją za to odkładać nadchodząca Forza Motorsport. Wszystkie plotki dotyczące następnej części mówią jasno, że gra powstaje i być może zadebiutuje jeszcze przed RPG-iem, przy którym nie podano daty premiery, a jedynie wiadomość, że któregoś dnia powrócimy do baśniowego świata Petera Molyneux.

Dowodem na to mają być grafiki koncepcyjne czy poszukiwania kilkudziesięciu nowych pracowników, zdolnych m.in. do pracy nad pojazdami. Do zespołu Playground Games dołączył także Nathan Buchanan, tester z szesnastoletnim doświadczeniem nabytym w Rockstar Games.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Tak czy siak, jak wspominałem, wciąż mamy okazję zagrać w Forza Horizon 4, które stało się najszybciej sprzedawaną grą w serii i która zebrała bardzo pozytywne opinie.

Forza Horizon 5 – miejsce akcji

Ostatnia część gry – Forza Horizon 4 – zabrała graczy do Wielkiej Brytanii, w której mieliśmy gdzie się ścigać. Twórcy już przed premierą obiecali, że zwiedzimy Walię, Anglię, Szkocję i miasto Edynburg, i możemy zrobić to w pełnej dowolności, odkrywając również doliny, jeziora i zamki w znanym już przez nas formacie otwartego świata.

Jeżeli chodzi o Forza Horizon 5 – na ten moment brakuje oficjalnych informacji dokąd zabierze nas akurat ta część serii. Sugerować coś za to może poniższa grafika koncepcyjna artysty, który zaczął pracę w Playground Games.

Concept art, który miałby sugerować nowe miejsce akcji w Forza Horizon 5 (Autor: Vaigintas Pakenis)

Wizja osadzenia Forza Horizon 5 w Japonii nie musi być przypadkiem, nawet mimo tego, że wymienione grafiki pojawiły się przed właściwym zatrudnieniem tej osoby w brytyjskiej firmie. Zwłaszcza, że ma ona na swoim koncie inną grafikę, jasno nawiązującą do świata Fable. A jak się w końcu okazało, nad tą grą również pracuje Playground Games.

W serwisie reddit pojawiła się nawet koncepcja mapy do tej części Forzy, która obejmowałaby spory obszar Japonii, w tym sporo górskich przełęczy, wręcz idealnych dla otwartego świata.

Na mapie nie zabrakło toru wyścigowego – Fuji International Speedway (Źródło: reddit)

W poprzednich częściach gry zwiedziliśmy już miejsca w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Raczej nie wyobrażamy sobie akcji w takiej Rosji czy Afryce, a przynajmniej nie na ten moment, a Japonia wydaje się być jednym z najlepszych i świeżych wyborów, która na dodatek oferuje bardzo zróżnicowane tereny, odpowiednie dla serii. A może wolelibyście Hawaje albo Skandynawię?

Forza Horizon 5 – podsumowanie dostępnych informacji

To póki co wszystko, co wiemy o Forza Horizon 5. Na pewno nie zobaczymy jej w tym roku, a przy braku jakichkolwiek oficjalnych informacji na jej temat trzeba byłoby spokojnie założyć, że nie pojawi się wcześniej od Forza Motorsport. Jeżeli ta z kolei miałaby zadebiutować w przyszłym roku, to Forza Horizon 5 pojawiłoby się dopiero w 2022 – biorąc pod uwagę, że żadna z gier nie pojawiła się zaraz po sobie.

I chociaż Japonia jest najczęstszym elementem dyskusji w ramach miejsca akcji Forza Horizon 5, to tak naprawdę brakuje pewności, czy to rzeczywiście tam znajdziemy się w kolejnej odsłonie tej gry. Zatrudnienie osoby, która zaprezentowała taką wizję na grafikach koncepcyjnych sugerowałoby, że może to być odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Może twórcy już wcześniej mieli takie plany?

Przekonamy się w przyszłości.

Zobacz również: