3 miesiące Spotify Premium za darmo dla nowych i zniżka dla starych użytkowników!

Spotify każdego roku w okolicach grudnia organizuje promocję, dzięki której można za darmo (i długo) testować plan Premium w serwisie lub załapać się na tańszą ofertę dla osób ponownie go wybierających. Nadszedł ten czas w roku 2020.

Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące

Prawdą jest, że bardzo chętnie korzystam z czasowych promocji na Tidala (aktualnie wciąż aktywna jest promocja, w której 3-miesięczny dostęp do serwisu kosztuje 3 złote), ale ostatecznie i tak zawsze wracam do Spotify. Stabilność aplikacji na desktopie oraz możliwość sterowania odtwarzaczem na komputerze z poziomu aplikacji mobilnej to wciąż coś, do czego Tidal musi jeszcze „dorosnąć”. Dlatego cieszę się na wieść o kolejnych promocjach szwedzkiego serwisu strumieniowania muzyki.

Spotify oferuje teraz dostęp do przywilejów konta Premium przez 3 miesiące bez opłat dla tych, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tej usługi. Uprawnia ono do odtwarzania muzyki bez reklam, pobierania wybranych utworów na urządzenie mobilne i pracę w trybie offline. Po tym okresie naliczana będzie standardowa opłata 19,99 złotych za miesiąc. Oferta ważna jest do 31 grudnia. Jeśli interesują Was szczegóły, przejdźcie na stronę Spotify lub zajrzyjcie do Regulaminu.

Spotify Premium za 19,99 złotych na 3 miesiące

Inną opcją, tym razem przeznaczoną dla osób, które już korzystały kiedyś ze Spotify Premium, ale z niego zrezygnowały, jest możliwość wznowienia płatnego pakietu za 19,99 złotych na 3 miesiące. To dobry układ – gdyby kwotę tę podzielić na miesiące, to Premium wychodzi nas mniej niż 7 złotych miesięcznie.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Oferta ta również ważna jest do końca grudnia, ale trzeba pamiętać, że nie kwalifikują się do niej użytkownicy, którzy zrezygnowali z Premium po 17 października 2020 roku. Jest dostępna na stronie Spotify, po zalogowaniu się na nasze konto.

Osobiście chętnie sięgnę po ten pakiet, kiedy tylko skończy mi się niemalże darmowy dostęp do Tidala. Niech gra muzyka.

Sprawdź: