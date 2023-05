Czym kierować się kupując grilla elektrycznego?

Artykuł sponsorowany

Sezon grillowy rozpoczyna się na dobre, a przed nami cudowne trzy miesiące, gdy będziemy mogli odpoczywać racząc się dobrymi potrawami z grilla. Jeżeli planujesz zakup grilla, warto, byś rozważył model elektryczny – to ciekawa alternatywa dla standardowych rozwiązań. Poniżej omawiamy aspekty, na które powinieneś zwrócić uwagę.

Jak wybrać idealny grill elektryczny?

Grillowanie to nieodłączny element ciepłych, letnich dni, które – miejmy nadzieję – już wkrótce nadejdą (na razie ciągle tylko ten deszcz..). Wbrew powszechnej opinii, nie musimy ograniczać się do grilla węglowego czy gazowego. Coraz większą popularność zdobywają grille elektryczne, które są nie tylko wygodne, ale też przyjazne dla środowiska. W jaki sposób wybrać ten idealny?

Wielkość i kształt mają znaczenie

Z całą pewnością warto podkreślić, że grille elektryczne ogrodowe mają różne rozmiary i kształty, a to ma znaczenie. Po pierwsze musisz mieć gdzie zmieścić taki grill, dlatego przemyśl, jak wielką masz powierzchnię, a także dla ilu osób zazwyczaj grillujesz. Jeśli często organizujesz duże spotkania, rozważ większy model (o ile masz na niego miejsce). Jeżeli grillujesz głównie dla siebie i najbliższych, mniejszy grill elektryczny będzie wystarczający.

Dobry grill elektryczny powinien mieć moc co najmniej 1500-2000 Watów. Modele, które mają 2000 Watów mocy, można już kupić nawet za 400-500 złotych, chociaż tutaj warto trochę doinwestować, jeżeli chce się coś „pewniejszego”, co posłuży nam na dłużej. Dzięki odpowiedniej mocy szybko się nagrzeje i będzie w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę. W końcu taki karczek czy boczek potrzebują nieco więcej czasu, żeby się odpowiednio usmażyć. Nie mniej ważna jest możliwość regulacji temperatury, która pozwoli Ci dostosować grill do różnych rodzajów potraw.

Materiał także jest kluczowy

Grill powinien być wykonany z materiałów wysokiej jakości. Stal nierdzewna jest dobrym wyborem ze względu na swoją trwałość i łatwość w czyszczeniu. Jeśli wybierzesz model z pokrywą, sprawdź, czy jest ona dobrze izolowana i czy równomiernie rozprowadza ciepło.

Odpowiedni materiał zastosowany w grillu elektrycznym ułatwi Ci także czyszczenie. Grillowanie to zabawa, ale późniejsze sprzątanie już niekoniecznie (coś o tym wiem…). Z tego powodu warto zwrócić uwagę na to, czy i w jaki sposób można łatwo czyścić grill. Wyjmowane elementy, które można myć w zmywarce lub chociaż pod karcherem, to duży plus.

Niektóre grille oferują dodatkowe funkcje, takie jak np. termometr. Chociaż nie są one niezbędne, mogą znacznie ułatwić grillowanie – a pamiętajmy, że na koniec chodzi i tak o przyjemne spędzenie czasu, a nie ciągłe denerwowanie się, że coś nie działa.

Wybierając grill elektryczny, warto dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i oczekiwania. To inwestycja, która może służyć przez wiele lat, dlatego lepiej poświęcić trochę więcej czasu na wybór idealnego modelu. Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby grillowanie sprawiało Ci przyjemność!

Przydatne wskazówki przy wyborze grilla

Wybór idealnego grilla elektrycznego może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w grillowaniu. Duża liczba modeli dostępnych na rynku także nie ułatwia sprawy. Grille elektryczne różnią się cenami w zależności od wielu czynników, takich jak marka, wielkość, moc, materiał wykonania i funkcje dodatkowe. Zorientowanie się w cenach pomoże Ci zrozumieć, co możesz oczekiwać w różnych przedziałach cenowych i pomoże ustalić budżet na zakup.

Opinie innych użytkowników mogą dostarczyć cennych informacji o konkretnych modelach grilli. Pamiętaj jednak, że opinie są subiektywne i to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać dla Ciebie. Warto także podkreślić, że tradycyjny grill nie jest wielkich rozmiarów. To oznacza, że nie powinno być problemu z jego przeniesieniem w inne miejsce, czy też zabraniem do znajomych. Ale jeżeli planujesz imprezy dla większej liczby osób, masz ogródek bądź spory balkon, to grill ogrodowy będzie lepszym wyborem.

Grille panini elektryczne to podobne rozmiarowo sprzęty do „tradycyjnych” grilli elektrycznych. Takie rozwiązania, a nawet te większe ogrodowe, mogą skutecznie zastąpić nam tradycyjne grille „na brykiet” lub gazowe. Na rynku dostępne są różne modele, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

