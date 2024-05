Chcesz 600 złotych? Sprawdź te promocje VeloBanku i BNP Paribas

Banki co jakiś czas kuszą atrakcyjnymi benefitami za założenie lub prowadzenie rachunku bankowego. Wszystko po to, by przyciągnąć do siebie nowych klientów. Nie inaczej jest także w tym przypadku. Zarówno VeloBank, jak i BNP Paribas przygotowały promocje, dzięki którym można zyskać nawet 600 złotych. Oczywiście nie ma nic za darmo, a więc trzeba spełnić trochę warunków. Jakich?

Załóż konto w VeloBanku i zgarnij pieniądze

Promocja skierowana jest do wszystkich osób, które zdecydują się na otworzenie konta w VeloBanku do końca lipca 2024 roku. Klienci na dobry początek dostaną 60 złotych już za sam fakt otwarcia nowego rachunku osobistego z kontem oszczędnościowym VeloSkarbonka i zalogowania się w ciągu 2 tygodni od jego aktywacji do bankowości mobilnej. Następnie można zyskać nawet 540 złotych. Tutaj jest już jednak nieco więcej zachodu.

Po pierwsze nowy klient, by wziąć udział w promocji, nie mógł posiadać żadnego otwartego rachunku w tym banku od 31 grudnia 2022 roku. Kolejny wymóg to regularne wpłaty na konto, które nie będą mniejsze niż 2000 złotych miesięcznie przez pierwszych 8 miesięcy. Ponadto należy udzielić wymaganych regulaminem zgód marketingowych. Przez 9 miesięcy od otwarcia konta VeloBank będzie zwracać 5% wartości transakcji bezgotówkowych, łącznie do wspomnianych już 540 złotych.

W wielkim skrócie oznacza to, że by otrzymać promocyjne 600 złotych od banku, klient musi wpłacić na konto przynajmniej 16000 złotych, a za pomocą karty, telefonu lub Blika w ciągu 9 miesięcy wydać około 11000 złotych. Być może ktoś z Was skusi się na taki deal.

Oprócz licznych korzyści związanych z najnowszą promocją, nasz rachunek osobisty to także brak opłat za jego prowadzenie, korzystanie z wybranych bankomatów w Polsce i całej Unii Europejskiej czy bezpłatne przelewy. Adam Frankowski, Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Bankowych w VeloBanku

BNP Paribas też „kusi” klientów

Wszyscy, którzy zdecydują się przed końcem lipca 2024 roku założyć konto z Kartą Otwartą na Świat w BNP Paribas, mogą (jak przekonuje bank) nie tylko cieszyć się wygodą płatności podczas podróży, ale także skorzystać z programu nagród w ramach Mastercard Bezcenne Chwile. Wystarczy, że dołączą do programu z Kartą Otwartą na Świat i przez sześć miesięcy dokonają zakupów stacjonarnie lub online na co najmniej 1000 złotych miesięcznie, aby otrzymać bon o wartości 600 złotych.

Nie jest to klasyczny cashback, jak w przypadku opisanej powyżej oferty VeloBanku. Bon ten umożliwia wybór nagród z katalogu, który obejmuje ponad 150 pozycji (między innymi karty podarunkowe do Allegro, RTV Euro AGD, Carrefoura i Home&You oraz sprzęt elektroniczny). W komunikacie banku możemy przeczytać, że „dzięki nagrodom, niezapomniane wakacyjne chwile i pozytywne emocje będą towarzyszyć posiadaczom karty”.