WIADOMOŚĆ DNIA: W końcu można zapłacić Blikiem w Sklepie Google Play!

Są takie rzeczy, które wydawałyby się oczywistością, a bynajmniej nią nie są. Tak właśnie było do tej pory z płatnościami Blikiem w Sklepie Google Play. Czekaliśmy na to wiele lat i w końcu się doczekaliśmy – nareszcie można płacić nim w sklepie Google!

W końcu można zapłacić Blikiem w Sklepie Google Play

Blik to dziś najpopularniejsza metoda płatności w internecie, choć jego funkcjonalność nie ogranicza się tylko do tego. O wiele łatwiej przepisać sześciocyfrowy kod z aplikacji banku niż dane karty płatniczej, aczkolwiek coraz więcej sklepów i platform umożliwia skorzystanie z Google Pay (i Apple Pay), co jest jeszcze wygodniejsze, przynajmniej według mnie.

W Sklepie Google Play dostępne są różne metody płatności. Za zakupy można zapłacić nie tylko kartami debetowymi i kredytowymi, ale też poprzez konto PayPal i Paysafecard oraz środkami z salda, które da się zdobyć na przykład wypełniając ankiety dla Google (służy do tego aplikacja Premie za ankiety Google). Ponadto klienci Play mogą też dopisać płatność do rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Od dziś do dostępnych metod płatności dołączył Blik. Aż chce się krzyknąć, że NARESZCIE! Jest wręcz nie do pomyślenia, że nastąpiło to dopiero w 2024 roku, ponieważ Polacy uwielbiają korzystać z Blika już od wielu lat. Z pewnością wiele osób z niecierpliwością czekało na tę chwilę.

W końcu nie każdy chce dodawać swoją kartę płatniczą do swojego konta Google i nie każdemu musi się uśmiechać biegać po Paysafcard, aby zapłacić na przykład za aplikację czy zawartość w grze. Płatność Blikiem może być też idealnym rozwiązaniem dla rodziców – będą mogli kupić dziecku jakąś grę czy coś innego bez potrzeby podłączania swojej karty płatniczej do konta dziecka. A z pewnością słyszeliście historie, że dziecko wydało (czasami nieświadomie) krocie, płacąc pieniędzmi rodzica, o czym ten ostatni dowiadywał się dopiero po fakcie.

Jak zapłacić Blikiem w Sklepie Google Play?

Aby dodać Blik do listy dostępnych form płatności, należy wejść do Sklepu Google Play, dotknąć ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu, a następnie pozycję Płatności i subskrypcje oraz Formy płatności. Później w sekcji Dodaj formę płatności do swojego konta Google należy wybrać Blik i zaczekać chwilę na aktywację.

Żeby zaś zapłacić za aplikację z jego wykorzystaniem, należy wybrać tę metodę płatności z listy i wpisać sześciocyfrowy kod z aplikacji banku oraz potwierdzić płatność w aplikacji banku, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku płacenia za zakupy w sklepie internetowym czy na platformie do zamawiania jedzenia.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Warto jednak pamiętać, że płatność Blikiem w Sklepie Google Play jest przeznaczona tylko do zakupów jednorazowych i nie obejmuje subskrypcji. W przypadku tych ostatnich należy skorzystać z innych opcji – salda Google Play lub karty płatniczej.