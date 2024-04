Ruszyła kolejna Blikomania. Można wygrać… diamenty

Blikomania to cykliczna loteria, w której do wygrania są różne nagrody. Polski Standard Płatności ponownie przygotował pulę nietypowych nagród – zwycięzcy otrzymają bowiem… diamenty. Oprócz tego do zdobycia są czeki Blik oraz nagrody gwarantowane.

Ruszyła kolejna loteria Blikomania. Jak się zarejestrować?

Blikomania ma (przede wszystkim) na celu zwiększenie (i tak już ogromnej) popularności płatności Blikiem. Jest ona organizowana cyklicznie i w poprzednim roku Polski Standard Płatności dorzucił do puli nagród sztabki prawdziwego złota – łącznie 63 (każda o wadze 1 uncji; w momencie startu loterii miała ona wartość ponad 8500 złotych, dziś natomiast jedna uncja kosztuje około 9500 złotych).

Dziś ruszyła kolejna edycja Blikomanii, która potrwa do 12 sierpnia 2024 roku. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne. Zgłoszenia będą natomiast przyjmowane do 23 czerwca 2024 roku. Osoby, które chcą wziąć udział, muszą zarejestrować się na stronie internetowej blikomania.pl, wypełniając formularz. Trzeba w nim podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz wskazać bank, z którego się korzysta, a także wyrazić niezbędną zgodę (oznaczoną gwiazdką).

Po kliknięciu Wyślij zgłoszenie należy jeszcze przekazać 1 złoty na Fundację Uniwersytet Dzieci. Od tej pory każda transakcja Blikiem bierze udział w loterii. W przypadku wygranej Polski Standard Płatności wyśle wiadomość e-mail do zwycięzcy.

Nagrody w loterii. Można wygrać nie tylko diamenty

Łączna wartość wszystkich nagród w loterii przekracza 3 miliony złotych. W puli znajduje się 70 nagród głównych w postaci diamentu o szlifie brylantowym okrągłym wraz z certyfikatem – każdy ma wartość 15 tysięcy złotych. Oprócz tego do wygrania jest 7000 czeków na kwotę 200 złotych i 1400 o wartości 400 złotych każdy.

Co ważne: czeki na kwotę 400 złotych można wygrać wyłącznie za transakcje zbliżeniowe, natomiast czeki o wartości 200 złotych możecie zdobyć za dowolną transakcję (płatność online lub w sklepie stacjonarnym oraz przelew na telefon i prośbę o przelew), jednak z wyłączeniem płatności zbliżeniowej, bo za nią przewidziana jest wyższa nagroda.

Codziennie, do 25 czerwca 2024 roku, Polski Standard Płatności przeprowadza losowanie, w którym przyznaje jeden diament, 100 czeków na kwotę 200 złotych i 20 czeków o wartości 400 złotych. W przypadku wygrania diamentu PSP przyzna dodatkową nagrodę w kwocie 1667 złotych na pokrycie należnego podatku.

Oprócz tego przewidziane są nagrody gwarantowane – kod zapewniający dostęp do Polsat Box Go na 30 dni (Pakiet Start) oraz pakiet 1000 GB w Plus na kartę lub Plush na kartę na 30 dni.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” (PDF)