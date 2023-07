Nowa elektronika do noszenia Redmi już w Polsce. Smartwatch i słuchawki taniutko!

Przywykliśmy już do tego, że ceny elektroniki szybują w górę z byle powodu. Nie dziwnym jest, że jeśli mamy opcję „nie przepłacać” czy „przepłacać”, to wybierzemy tę pierwszą opcję. Doskonale rozumie to Redmi, które wprowadza do Polski swoje najnowsze gadżety.

Redmi Watch 3 Active

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o tym, że najnowszy zegarek Xiaomi zyskał europejską cenę, a teraz możemy przekazać wieść, że Watch 3 Active dostępny jest w sprzedaży w Polsce, za złotówki.

Ile dokładnie będzie nas kosztować? Otóż w sklepie internetowym producenta w Niemczech smartwatch wyceniono na 39,99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu dałoby nam około 180 złotych. Polska cena nie jest zła – w oficjalnej dystrybucji rzecz będzie kosztować 199 złotych. Widać więc, że nie nikt nie przesadził z marżą.

Co oferuje ten korzystnie wyceniony smartwatch? Ekran LCD o przekątnej 1,83 cala (rozdzielczość 240 x 280 pikseli) i jasności max. 450 nitów, 2 MB RAM i 16 MB pamięci wewnętrznej – czyli tyle, ile potrzeba, by wyświetlać najbardziej podstawowe informacje na jednej z 200 tarcz.

Redmi Watch 3 Active (źródło: Xiaomi)

Gadżet pozwala śledzić aktywność w jednym spośród 100 trybów sportowych (w tym 10 profesjonalnych) i potrafi monitorować tętno, natlenienie krwi, a także sen. Obudowa jest wodoodporna do 5 ATM, a bateria ma wystarczyć na 12 dni użytkowania.

Słuchawki Redmi Buds 4 Active

Drugim niedrogim sprzętem, który można łatwo ze sobą zabrać, są słuchawki. Redmi tym razem poszło mocno budżetowo. Najważniejsze funkcje nowych pchełek Redmi Buds 4 Active to:

komunikacja Bluetooth 5.3 LE,

do 5 godzin działania na pojedynczym ładowaniu (pojemność baterii 34 mAh),

do 28 godzin działania całkowitego z doładowywaniem przez etui (pojemność baterii 440 mAh),

czas ładowania – 90 minut,

przetworniki o średnicy 12 mm,

odporność na zachlapania zgodnie z certyfikatem IPX4.

Redmi Buds 4 Active (źródło: Xiaomi)

Nie możemy mówić o żadnym wyciszaniu dźwięków otoczenia – nie w tym przedziale cenowym. A jakaż to cena? Zaledwie 89 złotych. Trzeba przyznać, że Redmi nie żąda za swoje sprzęty zbyt wiele.

Oba urządzenia są już dostępne w sieci na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl, a także u partnerów: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom.