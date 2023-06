Rabat na paliwo także na stacjach MOL. To jednak nie jedyna promocja

MOL to kolejna sieć stacji w Polsce, która ogłosiła promocję zapewniającą rabat na paliwo. Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby otrzymać zniżkę? Jednocześnie da się skorzystać z jeszcze jednej oferty, dzięki której można dodatkowo zaoszczędzić.

Jak otrzymać rabat na paliwo na stacjach MOL?

Z promocji mogą skorzystać klienci, posiadający aplikację Navigator, którą można pobrać bezpłatnie na Androida ze sklepu Google Play i na iOS z Apple AppStore. Po zatankowaniu należy bowiem okazać do zeskanowania wirtualną kartę programu Navigator, co oznacza, że trzeba się wcześniej w nim zarejestrować.

źródło: MOL

W ramach promocji, która będzie dostępna już od jutra, tj. 1 lipca 2023 roku, można otrzymać zniżkę w wysokości 30 groszy na każdy zatankowany litr paliwa. Co ważne, kierowcy dostaną taki rabat zarówno na paliwa EVO, jak i EVO Plus, a także gaz LPG. Szczególnie zatem tą ofertą mogą być zainteresowane osoby, które jeżdżą na gazie, ponieważ na innych stacjach – jeśli już – rabat wynosi 10-20 groszy, a nie aż 30 groszy.

W ramach jednego tankowania można otrzymać rabat na maksymalnie 100 litrów paliwa. To również niespotykane, ponieważ na innych stacjach limit wynosi 30-50 litrów. A to wciąż nie koniec korzyści, jakie zapewnia w ramach nowej promocji sieć MOL, bowiem osoby korzystające z programu Navigator mogą wymienić 1200 punktów na kupon o wartości 50 złotych na paliwo, podczas gdy wcześniej „kosztował” on 1500 punktów.

Obie promocje łączą się ze sobą, co oznacza, że możecie wykorzystać kupon o wartości 50 złotych za 1200 punktów z aplikacji Navigator podczas tankowania paliwa ze zniżką 30 groszy na każdy litr. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ rabat na paliwo otrzymacie tylko do 18 lipca 2023 roku. Do tego dnia można też wymieniać punkty na kupony na paliwo i nagrody z programu Navigator.

Co dalej z programem Navigator?

Po tym, jak MOL przejął LOTOS, poinformowano, że program Navigator pozostaje bez zmian. Jak jednak zostało wspomniane, jego uczestnicy mogą wymienić zebrane punkty tylko do 18 lipca 2023 roku. Dzień później, tj. 19 lipca 2023 roku, wprowadzony zostanie nowy, wyjątkowy program lojalnościowy, w ramach którego klienci otrzymają „jeszcze bardziej atrakcyjne” zniżki na paliwo, spersonalizowane oferty i obniżki, a także będą mogli zagrać w gry z nagrodami.

Przy okazji MOL poinformował, że obecnie już 35 stacji w Polsce działa pod jego szyldem, a do końca okresu letniego ich liczba zwiększy się do stu.