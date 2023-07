HONOR Magic 5 Pro dostępny w Polsce! Jest kusząca oferta na start

Jeszcze nie tak dawno, bo w maju tego roku nastąpił wyczekiwany przez fanów powrót marki HONOR na polski rynek. Wówczas w portfolio dostępne były tylko dwa, średniopółkowe smartfony: HONOR 70 i Magic 5 Lite. Nieco ponad miesiąc później, w czerwcu, zaprezentowano u nas kolejne dwa modele – składanego Magic Vs oraz flagowego Magic 5 Pro. Ten ostatni z nich jest od teraz dostępny w sprzedaży.

Specyfikacja HONOR Magic5 Pro

Na początku warto przypomnieć technikalia modelu Magic 5 Pro, bowiem jest to naprawdę flagowe urządzenie pod każdym względem. Za wydajność odpowiada topowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 z GPU Adreno 740. Współpracuje z nim 12 GB RAM oraz aż 512 GB pamięci wbudowanej UFS 4.0. Całość działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.1. Nie zabrakło tu obsługi sieci 5G i usług Google (GMS).

Na froncie znalazł się wyświetlacz OLED o dużej przekątnej 6,81 cala, z wysoką rozdzielczością 2848 x 1312 pikseli (jest to niemal 2K) oraz oczywiście adaptacyjnym odświeżaniem LTPO 120 Hz. Maksymalna jasność panelu w piku wynosi do 1800 nitów, jest również wsparcie dla HDR10+. W ekranie umieszczono pastylkę z aparatem do selfie 12 Mpix i detektorem głębi TOF 3D.

A jeśli już jesteśmy przy aparatach – z tyłu na mocarnie wyglądającej wyspie ulokowano zestaw trzech obiektywów. Główna matryca ma rozdzielczość 50 Mpix i oferuje optyczną stabilizację. Jest również ultraszeroki kąt z sensorem 50 Mpix oraz peryskopowy teleobiektyw z matrycą 50 Mpix i 3,5-krotnym zbliżeniem optycznym (do 100x cyfrowo), i OIS. Warto przypomnieć, że Honor Magic 5 Pro był przez dłuższy czas od premiery liderem rankingu DXOMark w kwestii fotografii.

HONOR Magic 5 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 66 W oraz szybkiego ładowania indukcyjnego do 50 W. Konstrukcja jest odporna na wodę i pył, co potwierdza certyfikat IP68.

Cena, dostępność i ciekawa oferta

Obecnie wszystkie smartfony marki HONOR są dostępne na wyłączność w sieci Orange. Warto jednak pamiętać, że operator ten oferuje kupno urządzeń w swoim sklepie internetowym również bez abonamentu. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tam zakupu samego telefonu.

Magic5 Pro już jest dostępny od ręki w salonach Orange i sklepie internetowym, a jego cena została ustalona na 5499 złotych za jedyną dostępną w Polsce konfigurację pamięciową 12/512 GB. Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym oraz czarnym.

Na stronie operatora dostępna jest również bardzo ciekawa oferta. Możemy w niej nabyć zestaw zawierający samego Honora Magic 5 Pro, tablet Pad 8 oraz słuchawki Earbuds 2 Lite. Za całość trzeba zapłacić 5999 złotych, przy czym cena rynkowa samego tabletu to około 1000 złotych, a słuchawek – około 300 złotych. Można więc uznać to za bardzo korzystną propozycję.