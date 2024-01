Profil Zaufany będzie niedostępny. W te dni z niego nie skorzystasz

Już kilkanaście milionów mieszkańców Polski ma Profil Zaufany. Pozwala on załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, zatem trudno przecenić wygodę korzystania z niego. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało jednak prace serwisowe, przez które będzie on niedostępny. Sprawdź, kiedy z niego nie skorzystasz.

W te dni Profil Zaufany będzie niedostępny

Profil Zaufany można założyć na wiele sposobów, gdyż istnieje możliwość potwierdzenia swojej tożsamości m.in. z wykorzystaniem bankowości internetowej, jak i e-dowodu oraz podczas rozmowy wideo z urzędnikiem. Do tego można też to zrobić osobiście w punkcie potwierdzającym, których jest całkiem sporo w całej Polsce.

Zyskanie Profilu Zaufanego jest bardzo proste, co w połączeniu z faktem, że umożliwia on załatwienie mnóstwa spraw bez wychodzenia z domu, tylko przysparza mu popularności. Nie przypominam sobie, aby do tej pory występowały przerwy, uniemożlwiające korzystanie z niego. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że na taką trzeba się jednak przygotować.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że posiadacze Profilu Zaufanego nie będą mogli z niego skorzystać od piątku 19 stycznia (od godziny 20.00) do soboty 20 stycznia 2024 roku (do godziny 16.00). Ponadto w tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego. Jeśli zatem ktoś planował w tym czasie załatwić sprawę z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, powinien to zrobić wcześniej lub dopiero po zakończeniu zapowiedzianych prac serwisowych.

Profil Zaufany przyda się do zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 roku można zastrzec swój numer PESEL, co w przyszłości uniemożliwi posłużenie się nim przez osobę trzecią w celu na przykład wzięcia kredytu, sprzętu na raty (w tym u operatora) czy sprzedaży nieruchomości. Początkowo było to możliwe wyłącznie przez stronę internetową, ale od początku 2024 roku da się to zrobić także z wykorzystaniem aplikacji mObywatel na urządzenia mobilne.

Ministerstwo Cyfryzacji podało, że do 7 stycznia 2024 roku zrobiło to już 1,2 mln osób, mimo że przepisy, które zobowiążą wskazane podmioty do weryfikacji (m.in. wszystkie instytucje finansowe, operatorów i notariuszy), czy ktoś ma zastrzeżony numer PESEL, czy nie, wejdą w życie dopiero 1 czerwca 2024 roku.