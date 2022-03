Profil Zaufany bije rekordy popularności. Obywatele Ukrainy też mogą go założyć

Profil Zaufany na przestrzeni ostatnich lat umożliwił Polkom i Polakom załatwianie wielu spraw urzędowych bez konieczności stania w kolejce i ręcznego wypełniania wniosków. Nic dziwnego, że jest on wykorzystywany przez miliony osób w całym kraju, a od 2020 roku przyrost jego popularności znacznie przyspieszył.

Ponad 14 milionów osób ma swój Profil Zaufany

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podzieliła się najnowszymi statystykami dotyczącymi popularności elektronicznych usług administracyjnych w naszym kraju. Najbardziej pośród nich wyróżniają się liczby związane z Profilem Zaufanym, czyli bezpłatną usługą, pozwalającą załatwić liczne sprawy urzędowe z poziomu komputera, tabletu lub smartfona.

Na przestrzeni ostatnich lat dostęp do stacjonarnych usług administracji mógł być utrudniony. Nie dziwi więc ogromny wzrost popularności Profilu Zaufanego w tym okresie. W 2019 korzystały z niego ponad 3 miliony osób, zaś na koniec 2020 roku było to już ok. 8 milionów. Trzy miesiące temu było aktywnych ponad 13 milionów Profili Zaufanych, natomiast obecnie liczba ta dobiła już do 14 milionów.

Liczba nowych profili rośnie z każdym rokiem. W 2020 i 2021 roku było to, odpowiednio: 4,1 i 4,6 miliona. Przez dwa pierwsze miesiące 2022 roku udało się założyć ich aż 600 tysięcy.

(źródło: Cyfryzacja KPRM)

Profil Zaufany daje dostęp m.in. do Internetowego Konta Pacjenta, na którym można sprawdzić swoje e-recepty, e-skierowania, stan ubezpieczenia zdrowotnego, przejrzeć historię wizyt u lekarza oraz zapisać się na szczepienie. Można również wysyłać różne pisma urzędowe.

Najpopularniejsze z nich to pisma ogólne, których od 2017 roku wysłano ponad 5 milionów, zaś wyłącznie w lutym tego roku – 220341. Polacy doceniają również wygodę zgłaszania narodzin dziecka za pomocą portalu Gov.pl. W lutym wpłynęło aż 11166 takich zgłoszeń. Najwięcej z nich wpływa w poniedziałki, a 7 lutego było to aż 657 rejestracji.

Polacy równie często zgłaszają zbycie lub nabycie pojazdu, meldują się na pobyt stały lub czasowy oraz wnoszą o odpis aktu stanu cywilnego. Są to jedne z wielu usług, z których posiadacze Profilu Zaufanego mogą skorzystać na stronie www.gov.pl.

Jeśli nie macie jeszcze swojego profilu zaufanego, warto to zmienić. Najprościej jest zrobić to za pośrednictwem jednego z obsługiwanych banków, lecz w razie potrzeby można udać się także do placówki potwierdzającej, skorzystać z e-dowodu lub nawiązać połączenie wideo z urzędnikiem.

Numer PESEL oraz Profil Zaufany dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z trwającą na terenie tego państwa wojną byli zmuszeni przybyć do Polski, mogą wnioskować o przyznanie numeru PESEL oraz założenie Profilu Zaufanego. Jest to możliwe dla każdego obywatela Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi.

By uzyskać numer PESEL należy wypełnić specjalny wniosek z podstawowymi informacjami. Należy dołączyć do niego stosowną fotografię, a w razie chęci założenia Profilu Zaufanego, konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego u polskiego operatora oraz adresu e-mail. Podczas składania wniosku w urzędzie, pobierane są również odciski palców oraz wymagane jest okazanie stosownego dokumentu tożsamości lub złożenie oświadczenia o jego braku.

źródło: Cyfryzacja KPRM

Wniosek należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Rodzice mogą również złożyć wniosek w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka. Więcej informacji na temat składania wniosku oraz stosowny formularz w ukraińskiej oraz rosyjskiej wersji językowej można znaleźć na stronie gov.pl.

Należy pamiętać, że przyznanie numeru PESEL oraz założenie Profilu Zaufanego nie jest równoznaczne z nadaniem obywatelstwa polskiego. Pozwala natomiast korzystać z opieki zdrowotnej i rozmaitych usług urzędowych na terenie naszego kraju.