Samsung podobno zapewni 7 lat aktualizacji flagowcom z serii Galaxy S24

Premiera najnowszych flagowych modeli południowokoreańskiego producenta zbliża się wielkimi krokami. O smartfonach z serii Galaxy S24 wiemy już naprawdę sporo, ale nadal do wyjaśnienia pozostaje kilka kwestii. Mowa tu m.in. aktualizacjach, o których zrobiło się głośno. Doniesienia mówią także o tym, że za niektóre funkcje użytkownicy będą musieli zapłacić. O co dokładnie chodzi?

Galaxy S24 z nawet 7 latami aktualizacji

Wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym zaprezentowane zostaną smartfony z serii Galaxy S24, odbędzie się już 17 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy pełną specyfikację oraz ceny (w euro) nadchodzących flagowych urządzeń Samsunga. Pozostaje jednak jeszcze kilka niewiadomych. Jedną z nich jest kwestia aktualizacji.

W sieci pojawiły się doniesienia, według których południowokoreański producent zagwarantuje aż 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego. Brzmi zbyt pięknie, by mogło być prawdziwe? Racja. Te nieoficjalne informacje szybko zostały zastąpione tymi, które mówią, że seria Galaxy S24 będzie miała zapewnione 4 lata aktualizacji systemu, zgodnie z polityką, która Samsung ustalił przy premierze Galaxy S22.

Najnowsze doniesienia przekazane przez @chunvn8888 sugerują jednak, że nowe smartfony Samsunga mają mieć zapewnione 7-letnie wsparcie aktualizacjami w zakresie zabezpieczeń. To byłaby znacząca zmiana w polityce aktualizacji marki, ponieważ do tej pory oferowały to swoim klientom jedynie Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Warto podkreślić, że są to jednak wciąż niepotwierdzone przez firmę informacje. Całe szczęście nie przyjdzie nam długo czekać na ich potwierdzenie.

Samsung będzie chciał pieniędzy za niektóre funkcje nowych smartfonów

Najnowsza seria flagowych urządzeń Samsunga ma zostać wyposażona w funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Nie jest jeszcze wiadome, co dokładnie oferować będzie Galaxy AI, jednak doniesienia pojawiające się w sieci mówią np. o możliwości generowania obiektów, które dodawane będą do wykonanych fotografii czy funkcji Live Translate, tj. tłumaczenia rozmów na żywo.

Najbardziej zaskakujące w kontekście nowych funkcji serii Galaxy S24 są jednak nieoficjalne informacje o tym, że Samsung będzie chciał w przyszłości pobierać od właścicieli smartfonów opłaty za korzystanie z narzędzi Galaxy AI. Mają one pozostać bezpłatne do 2025 roku. Nie wiadomo, o jak wysokich opłatach będzie mowa, ponieważ producent nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych doniesień.