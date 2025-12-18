Uberem na wakacje. Najdłuższy przejazd w 2025 roku miał kilkaset kilometrów

Uber pochwalił się podsumowaniem 2025 roku dla naszego regionu. Poznaliśmy zestaw ciekawych statystyk, a także dowiedzieliśmy się, ile kilometrów miał najdłuższy przejazd.

Uber pomaga dotrzeć na imprezy

Kierowcy Ubera niekoniecznie mogli zrelaksować się w piątkowe i sobotnie wieczory w 2025 roku, bowiem to właśnie w tych dniach, około godziny 18-19, przypadało najwięcej przejazdów. Polacy, szczególnie ci mieszkający w Warszawie, okazali się prawdziwymi nocnymi markami – odpowiadali za przeszło 56% wszystkich przejazdów między północą a 6:00 rano w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawiacy pod tym względem wyprzedzili m.in. mieszkańców Bukaresztu, Pragi czy Budapesztu.

Warszawa okazała się liderem także w wybieraniu przejazdów o podwyższonym komforcie. W kategorii Uber Comfort w stolicy Polski zrealizowano o 35% więcej kursów niż w Bukareszcie i ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do Pragi. Warszawa trafiła na podium również w kwestii popularności usługi Uber Black – 28% wszystkich przejazdów premium zrealizowanych w trzech największych miastach regionu.

Dowiedzieliśmy się też, że Polacy chętnie wybierają przejazdy bardziej ekologicznymi pojazdami – hybrydowymi i elektrycznymi. Chociaż podejrzewam, że jest to po prostu zasługa wysokiego udziału samochodów Toyoty wśród kierowców Ubera. Firma zwraca uwagę, że połowa zestawienia Top 10 miast z usługą Uber Green w regionie CEE znajduje się na terenie Polski. Ponadto, odpowiadają one za 87% wszystkich tego typu kursów.

źródło: Uber

Najszybsze dojazdy i najdłuższe wyprawy

Zdarza mi się, nawet dość często, korzystać z Ubera w Warszawie. Zazwyczaj muszę czekać 6-7 minut. Oznacza to, że mój przeciętny czas oczekiwania jest daleki od tego rekordowego. Najlepszy wynik szybkiego dojazdu odnotowano w Płocku – klient czekał tylko 32,5 sekundy. Jednak blisko mi już do średniego czas dojazdu, który w tym roku wyniósł 7 minut i 26 sekund i był wyższy o 14 sekund względem wyniku z 2024 roku.

Jeśli chodzi o najdłuższe wyprawy Uberem, to Chorwacja okazała się liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – na 10 najdłuższych przejazdów aż cztery odbyły się na terytorium tego Chorwacji. Następnie mamy Polskę z trzema długimi trasami krajowymi. Natomiast lista trzech najbardziej imponujących wycieczek przedstawia się następująco:

Polska: Warszawa – Ustka, ok. 420 km, Chorwacja: Zagrzeb – Split, ok. 410 km, Rumunia: Bukareszt – Braszów, ok. 230 km.

Należy jeszcze wspomnieć, że Polacy w regionie okazali się mistrzami planowania podróży z wyprzedzeniem. Ponad 52% wszystkich takich kursów w zestawieniu Top 20 odbyło się na terenie Polski.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Polacy polubili Ubera. Tym bardziej cieszy fakt, że niedawno Uber połączył siły z Biedronką.