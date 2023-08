Motorola moto g14 może pochwalić się zaskakująco dobrą specyfikacją

Nie od dzisiaj wiadomo, że producenci smartfonów, żeby dobrze radzić sobie na rynku, muszą „celować” w jak największą grupę potencjalnych klientów, a co za tym idzie – tworzyć smartfony w różnych półkach cenowych, także tych najniższych. Nie inaczej jest w przypadku modelu Motorola moto g14. Ten smartfon zaskakuje jednak naprawdę dobrą (jak na swoją cenę) specyfikacją.

Co oferuje Motorola moto g14?

Zazwyczaj w przypadku smartfonów z najniższej półki producenci szukają oszczędności już w wyświetlaczu i montują w tego typu konstrukcjach naprawdę słabe ekrany. Motorola udowadnia jednak, że może to wyglądać nieco inaczej. Producent wyposażył model moto g14 w 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD, który oferuje swoim użytkownikom rozdzielczość Full HD+ o standardowym odświeżaniu 60 Hz.

Pod maską znalazł się procesor UNISOC T616, który może rozpędzić się maksymalnie do 2,0 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ Arm Mali-G57 MP1. Chipset współpracuje z 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2, a do tego istnieje możliwość rozbudowy tej ostatniej za pomocą kart microSD o pojemności do 1 TB.

Na uwagę zasługuje również 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8, obsługujący technologię Quad Pixel, która umożliwia łączenie czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy. Współpracuje z nim dodatkowy sensor przeznaczony do zdjęć makro. Z kolei na froncie urządzenia znalazł się 8 Mpix aparat do selfie. O to, by do wszystkich podzespołów jak najdłużej dopływała energia, dba akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 20 W.

Motorola moto g14 (źródło: Motorola)

Należy zwrócić jednak jeszcze uwagę na kilka aspektów specyfikacji, które nie są w przypadku najtańszych modeli na porządku dziennym. Mam tutaj na myśli przede wszystkim fakt, że producent wyposażył model Motorola moto g14 nie tylko w złącze audio 3,5 mm, ale także w głośniki stereo wspierające technologię Dolby Atmos. Na pokładzie znalazło się też miejsce na niehybrydowy dual SIM. Oznacza to, że jednocześnie w urządzeniu mogą znajdować się aż 3 karty (dwie SIM i jedna microSD).

Cena i dostępność

Motorola moto g14 dostępna będzie w aż czterech wersjach kolorystycznych: Steel Gray, Sky Blue, Pale Lilac oraz Butter Cream. Póki co jednak na stronie producenta dostępne są tylko pierwsze dwie z nich. Przy okazji warto wspomnieć jeszcze, że smartfon waży 177 gramów, a jego grubość to niecałe 8 mm. Ponadto konstrukcja urządzenia może pochwalić się odpornością na pył i wodę na poziomie IP52.

Motorola moto g14 zadebiutowała dziś na rynku indyjskim i trudno się temu dziwić. Znając jego specyfikę, marka może być pewna, że wielu potencjalnych klientów zainteresuje się jego zakupem. Regularna sprzedaż smartfona rozpocznie się już 8 sierpnia, a zapłacić trzeba będzie za niego 9999 rupii indyjskich, czyli równowartość ~490 złotych.

Według nieoficjalnych informacji Motorola moto g14 ma być dostępna również w Europie w cenie 149 euro (~660 złotych).