A to dobre: nowe słuchawki Honora mają wbudowany termometr

Bezprzewodowe słuchawki True Wireless mają obecnie zbliżone możliwości. Co robią producenci, żeby je odróżnić własne modele od całej masy podobnych produktów? Honor wyposażył swoje pchełki w termometr.

Honor Earbuds 3 Pro – słuchawki z termometrem

Nowe słuchawki Honor zaprezentowano przy okazji premiery smartfonów – Honor Magic 4 oraz Honor Magic 4 Pro. Z zewnątrz nie wyróżniają się jakoś specjalnie. Honor Earbuds 3 Pro będą występować w dwóch niezwracających na siebie wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.

Od strony muzycznej, w każdej słuchawce mamy wysokiej jakości piezoelektryczny, ceramiczny głośnik wysokotonowy, który uzupełnia dźwięk generowany przez dynamiczny przetwornik o średnicy 11 mm. Taki zestaw ma zapewniać dobre wrażenia podczas słuchania muzyki, wraz z mocnym basem.

Współczesne słuchawki nie mogą też być pozbawione ANC. Aktywna redukcja szumów będzie dostosowywać swoją siłę do warunków otoczenia. Akcesorium będzie też płynnie przełączać między dwoma źródłami dźwięku.

To wszystko jednak dość standardowe funkcje. Najbardziej niecodzienną jest możliwość pomiaru temperatury dzięki słuchawkom. Honor deklaruje, że Earbuds 3 Pro mogą mierzyć temperaturę z dokładnością do 0,3°C. Można też włączyć ciągłe mierzenie temperatury oraz komunikaty głosowe, zwracające uwagę na zbyt dużą lub zbyt niską temperaturę ciała.

Na pewno przełoży się to na czas działania słuchawek, który określono na 24 godziny (razem z doładowaniami z etui). Po pięciu minutach ładowania, pchełki będą w stanie grać przez kolejne 2 godziny.

Z pewnością Honor Earbuds 3 Pro to pierwsze słuchawki z opcją mierzenia temperatury ciała. Do tej pory podobne funkcje widzieliśmy jedynie w zegarkach. Tego typu dodatkowe zadania wpływają na cenę. Honor będzie żądać za nowe słuchawki 199 euro.

Przy okazji, firma podała europejską cenę smartwatcha Honor Watch GS 3. W Europie zapłacimy za niego 229 euro (za wersję Midnight Black) lub 249 euro (za wersje Ocean Blue lub Classic Gold).