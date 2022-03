iPhone SE 2022 i iPad Air – przedsprzedaż już ruszyła. Oto, co należy wiedzieć

Najnowsze produkty Apple, czyli iPhone SE 2022 i odświeżony iPad Air, trafiły do przedsprzedaży. Przygotowaliśmy więc podsumowanie dla zainteresowanych klientów, rozważających zakup tych urządzeń.

iPhone SE 2022 – najważniejsze informacje

Niestety zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, tegoroczny „tani” iPhone okazał się tylko odgrzewanym kotletem. Apple po raz kolejny podało to samo danie, wprowadzając wyłącznie niewielkie zmiany w środku. Warto zauważyć, że mamy do czynienia z konstrukcją, która po raz pierwszy została zaprezentowana w 2014 roku.

Oczywiście nie oznacza to, że kupno najnowszej generacji SE jest złym pomysłem. Co prawda, nawet w ofercie Apple znajdziemy równie ciekawe (lub nawet ciekawsze) alternatywy, aczkolwiek to iPhone SE 2022 może okazać się lepszym wyborem, gdy szukamy niewielkiego smartfona na dłuższy czas – wspierany będzie najpewniej jeszcze przez 4-5 lat, czego nie można powiedzieć chociażby o podstawowej „Jedenastce”.

Jak już wcześniej wspomniałem, firma z Cupertino skupiła się głównie na zmianach w środku. Na pokładzie znalazł się bowiem procesor Apple A15 Bionic, znany z topowych iPhone’ów 13. Z pierwszych testów wynika, że układ charakteryzuje się naprawdę dużą wydajnością. Ponadto użytkownik do dyspozycji otrzymuje 4 GB RAM i zależnie od wybranego wariantu – 64, 128 lub 256 GB na dane. Do tego dochodzi kolejna nowość, czyli obsługa sieci 5G.

Ekran to wciąż 4,7-calowy, wykonany w technologii LCD, Retina HD. Nie zachwyca on jakością obrazu, zarówno na tle droższych iPhone’ów, jak i tańszych urządzeń z Androidem. Podczas konferencji mogliśmy jeszcze usłyszeć, że poprawiono jakość wykonywanych zdjęć. Główna, umieszczona z tyłu kamera ma 12 Mpix, przysłonę f/1.8 i nagrywa wideo w 4K. Zabrakło m.in. trybu nocnego. Natomiast na przodzie mamy kamerkę 7 Mpix.

Akumulator wciąż jest przeciętny, aczkolwiek jest poprawa względem SE 2020. Nowy model zapewnia bowiem do 15 godzin odtwarzania filmów, do 10 godzin strumieniowania wideo i do 50 godzin odtwarzania dźwięku. W dwóch pierwszych przypadkach to dłużej o 2 godziny w porównaniu do poprzednika, a w ostatnim aż o 10 godzin więcej. Mamy ładowanie bezprzewodowe, a zgodnie z obecną polityką Apple w pudełku znajdziemy tylko kabel, bez ładowarki.

iPhone SE 2022 sprzedawany jest w trzech wersjach kolorystycznych – Midnight, Starlight i PRODUCT RED. Ceny przedstawiają się następująco:

64 GB – 2299 złotych,

128 GB – 2549 złotych,

256 GB – 3049 złotych.

Przedsprzedaż rozpoczęła się dziś (11.03), o godzinie 14:00. Natomiast sprzedaż regularna rozpoczyna się 18 marca 2022 roku.

iPad Air 5. generacji – oto, co należy wiedzieć

Wśród nowości zaprezentowanych na ostatniej konferencji znalazł się również iPad Air 5. generacji, który jest tylko nieznacznym odświeżeniem względem poprzednika. Listę zmian jak najbardziej można porównać do nowego iPhone’a SE – Apple wprowadziło nowości przede wszystkim we wnętrzu, nie ruszając całej konstrukcji i głównych wytycznych.

Sercem jest układ Apple M1, który wcześniej znalazł się w iPadzie Pro czy tańszych MacBookach z ARM. Trzeba przyznać, że nikt nie będzie narzekał na brak wydajności – mamy do czynienia z naprawdę potężnym tabletem. Do tego dochodzi 64 lub 256 GB na dane, a także wsparcie dla sieci 5G (w wersji Cellular).

Nowy iPad Air został wyposażony w 10,9-calowy ekran Liquid Retina z podświetleniem LED w technologii IPS. Rozdzielczość to 2360 na 1640 pikseli, maksymalna jasność wynosi 500 nitów oraz obsługiwany jest rysik Apple Pencil (2. gen.). Główna, zlokalizowana z tyłu kamera ma 12 Mpix, przysłonę f/1.8 i nagrywa wideo w 4K. Z kolei na przodzie dostajemy kamerkę 12 Mpix z przysłoną f/2.4.

Akumulator o pojemności 28,6 Wh zapewnia do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi‑Fi lub oglądania wideo, a także do 9 godzin przeglądania internetu przez sieć komórkową w przypadku wariantów Cellular.

Tegoroczny iPad Air został wyceniony na:

64 GB: 3099 złotych (tylko Wi-Fi),

256 GB: 3899 złotych (tylko Wi-Fi),

64 GB: 3899 złotych (Wi-Fi + Cellular),

256 GB: 4699 złotych (Wi-Fi + Cellular).

Przedsprzedaż rozpoczęła się dziś (11.03), o godzinie 14:00. Natomiast sprzedaż regularna rozpoczyna się 18 marca 2022 roku.