Honor X8 to nowy przedstawiciel smartfonowej klasy średniej

Honor całkiem nieźle radzi sobie od chwili, kiedy został oficjalnie odłączony od Huawei. Firma w swoim portfolio ma wiele urządzeń z różnych segmentów – od budżetowców, a na flagowcach kończąc. Tym razem Chińczycy postanowili wzmocnić średnią półkę nowym modelem Honor X8.

Honor X8 – specyfikacja

Na początek warto sobie wyjaśnić, że nowy model to globalna wersja wcześniej zaprezentowanego smartfona Honor X30i. Wymiary, wygląd, bryła i spora część specyfikacji pozostaje niezmieniona, choć znajdziemy takie elementy, które nieco się różnią.

Jak zauważa WinFuture, podstawową różnicą jest brak obsługi sieci 5G w modelu Honor X8. Smartfon ten otrzymał modem obsługujący wyłącznie LTE. Szkoda, bo obsługa sieci najnowszej generacji z pewnością przyciągnęłaby niejednego potencjalnego klienta.

Taki wybór producenta sprawił jednak, że urządzenie jest sensownie wycenione. Cena Honor X8 została bowiem ustalona na poziomie 199 euro, czyli ~900 złotych. Za rozsądne pieniądze otrzymujemy nowocześnie wyglądającego średniaka, który zachęca resztą specyfikacji.

Sercem urządzenia jest bowiem 6-nanometrowy układ MediaTek Dimensity 810, który wspierany jest przez 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Użytkownicy, w zależności od wersji, mogą liczyć na 128 lub nawet 256 GB pamięci wewnętrznej. Niestety, pamięci tej nie będzie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD.

Honor X8 został wyposażony w 6,7-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+, który cechuje się odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Warto docenić dość wąskie ramki okalające boki i górę ekranu, a także stosunkowo skromny tak zwany podbródek – na tle podobnie wycenionych urządzeń Honor X8 wygląda zauważalnie lepiej.

W porównaniu do chińskiego wariantu, globalny Honor X8 dostał ulepszony zestaw aparatów. Na froncie znajdziemy 16-megapiksleowy aparat do selfie, który został umieszony w niewielkim otworze w ekranie. Z kolei na tyle znalazło się miejsca dla aż czterech obiektywów. Główny aparat zyskał 64 Mpix, a towarzyszą mu 5-megapikselowy sensor ultraszerokokątny, a także dwa obiektywy o wielkościach 2 Mpix każdy – najprawdopodobniej do pomiaru głębi i zdjęć makro.

Na pierwszy rzut oka trochę skromnie wygląda bateria o pojemności 4000 mAh, szczególnie w tym segmencie, gdzie producenci przyzwyczaili użytkowników do zdecydowanie pojemniejszych ogniw. W zamian za to, dostajemy całkiem zgrabną konstrukcję o grubości 7,5 mm.

Niestety, ale Honor X8 pozbawiony jest NFC, a także ładowania bezprzewodowego i o ile to drugie można wybaczyć, o tyle moduł NFC to rzecz mile widziana przez każdego użytkownika. Sprzęt wyposażono w czytnik linii papilarnych zintegrowany w bocznym przycisku zasilania. Urządzenie pojawi się na rynku z Androidem 11 na pokładzie.

Honor X8 dostępny będzie w trzech kolorach: srebrnym, niebieskim i czarnym, a jego premiera i globalna dostępność ma zostać ogłoszona wkrótce. Nie wiemy jednak, czy stanie się to podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, które oficjalnie startują 28 lutego. Być może producent zdecyduje się na cichą premierę, tak jak robi to ostatnio coraz więcej producentów.