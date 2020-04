O tej premierze nie było głośno – oto trzy nowe smartfony Honora

Podczas gdy Xiaomi zorganizowało konferencję online, aby wprowadzić na globalny rynek Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro i Mi Note 10 Lite, Honor po prostu dodał do swojego portfolio trzy nowe smartfony: modele 9C, 9A i 9S. Urządzenia wkrótce będą dostępne w Rosji i niewykluczone, że za niedługo pojawią się również w Polsce.

Honor 9C – specyfikacja, cena

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,39 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli z okrągłym otworem o średnicy 4,5 mm w lewym górnym rogu, w którym umieszczono pojedynczy aparat 8 Mpix z przysłoną f/2.0. Na panelu tylnym znajduje się natomiast czytnik linii papilarnych i potrójny aparat 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości.

Sercem Honora 9C jest ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A72 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,7 GHz) procesor HiSilicon Kirin 710A. Do kompletu są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Smartfon oferuje też moduł NFC i niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD).

Honor 9C pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem EMUI 10.1.1 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie przez port microUSB). Smartfon ma wymiary 159,81×76,13×8,13 mm i waży 176 gramów.

Cenę Honora 9C ustalono na 12990 rubli (równowartość ~735 złotych). Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej.

Honor 9A – specyfikacja, cena

W tym smartfonie zastosowano 6,3-calowy ekran o proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A53 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,5 GHz; 12 nm) procesor MediaTek Helio P22 oraz 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (+ microSD do 512 GB). Na pokładzie Honora 9A znajdują się też pojedynczy aparat 8 Mpix z f/2.0 na przodzie i potrójny 13 Mpix (f/1.8) z PDAF + 5 Mpix + 2 Mpix na panelu tylnym.

Na pleckach smartfona umieszczono też czytnik linii papilarnych. Na jego pokładzie nie zabrakło również modułu NFC, radia FM i niehybrydowego Dual SIM (2x nano SIM + microSD). Honor 9A pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem Magic UI 3.1 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh (ładowanie przez złącze microUSB) z funkcją power banka dzięki USB OTG. Całość ma wymiary 159,07×74,06×9,04 mm i waży 185 gramów.

Cenę Honora 9A ustalono na 10990 rubli (równowartość ~620 złotych). Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i niebieskiej.

Honor 9S – specyfikacja, cena

Jest to najbardziej budżetowy smartfon z całej trójki. Honor 9S oferuje 5,45-calowy wyświetlacz o proporcjach 18:9 (2:1) i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli oraz 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Jednocześnie wpakowano do niego zaskakująco mocny procesor (ten sam, co w Honorze 9A), podczas gdy spodziewalibyśmy się co najwyżej MediaTeka Helio A22.

Honor 9S oferuje także pojedynczy aparat zarówno na przodzie, jak i tyle (odpowiednio o rozdzielczości 5 Mpix i 8 Mpix) oraz niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD). Smartfon pracuje na Androidzie 10 z Magic UI 3.1. Całość o wymiarach 146,5×70,94×8,35 mm i wadze 144 gramów zasila bateria o pojemności 3020 mAh (ładowana przez microUSB).

Cenę Honora 9S ustalono na 6990 rubli (równowartość ~400 złotych). Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i czerwonej.

Źródło: Honor (9C), Honor (9A), Honor (9S)