Polska jedzie na Mundial, a klienci Orange mogą odebrać internet za darmo

Wiele, jeśli nie większość osób w to nie wierzyła, ale UDAŁO SIĘ – POLSKA JEDZIE NA MUNDIAL 2022 W KATARZE!!! To jednak nie jedyna dobra wiadomość – kolejną jest ta, że klienci Orange mogą odebrać pakiet internetu za darmo.

Internet za darmo dla klientów Orange. Jak odebrać?

Szwecja to niełatwy przeciwnik. Ostatni raz reprezentacja Polski pokonała go… 31 lat temu (2:0 w Gdyni 21 sierpnia 1991 roku). Kadrze prowadzonej przez Roberta Lewandowskiego znów się to udało 29 marca 2022 roku, a było to szalenie ważne spotkanie, bowiem tylko jedna z drużyn, ta wygrana, dostała bilet na XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Trzymamy kciuki, żeby był to długi pobyt i Polacy wrócili dopiero jako zwycięzcy Mundialu 2022.

Łatwo nie będzie, ale wszystko jest możliwe. A widzieliśmy już nie mniejszą niespodziankę – Macedonia pokonała niedawno Włochów, dla których piłka nożna to świętość. Oby drużyna Polski dostarczyła nam takie same niespodzianki i powody do radości oraz dumy.

źródło: Orange Polska

Tymczasem radość po wygranym meczu ze Szwecją wciąż trwa. Dla przypomnienia, gole strzelili Robert Lewandowski w 49 minucie i Piotr Zieliński w 72 minucie. Szwedzi zakończyli spotkanie bez żadnego gola na swoim koncie, mimo że przez większość czasu to właśnie oni posiadali piłkę i wykonali więcej strzałów.

Klienci Orange mają jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ mogą dziś odebrać internet za darmo. Operator rozdaje 9 GB w prezencie, bo Polska pojedzie po raz dziewiąty na Mundial. Tak się składa, że Robert Lewandowski też ma „9” na koszulce. Przypadek? Nie wydaje nam się!

Aby odebrać darmowy pakiet 9 GB, należy wysłać SMS o treści KATAR na numer 233. Opłata za wiadomość zgodna z cennikiem oferty, z której korzysta klient. Użytkownicy Orange Flex muszą natomiast wpisać kod KATAR w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”. Na jednym numerze można aktywować tylko jeden bonus, który będzie ważny przez 3 dni od daty aktywacji (wyłącznie na terenie Polski).

Darmowy pakiet 9 GB internetu po zwycięskim meczu Polska-Szwecja można uruchomić tylko do godziny 22:50, dn. 30 marca 2022 roku, dlatego nie warto zwlekać.

Regulamin promocji „GB za gole” (PDF)