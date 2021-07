Nie wierzę: budżetowy POCO M3 został skopiowany. I to jak!

Chińscy producenci często inspirują się designem znanych na całym globie marek, lecz czegoś takiego raczej się nie widuje. Nowy Doogee N40 Pro wygląda bowiem nie jak flagowiec konkurencji, tylko jej budżetowy model!

Już przy pierwszym kontakcie z tym smartfonem od razu nasuwają się skojarzenia z POCO M3, który jest budżetowym modelem. To doprawdy niecodzienne zjawisko, ponieważ chińskie marki najczęściej inspirują się flagowcami znanych na całym świecie konkurentów (zob. Ulefone Note 6) lub iPhone’ami (to ostatnie jest szczególnie popularną praktyką). W takim kontekście można powiedzieć, że Doogee N40 Pro naprawdę się wyróżnia, choć oczywiście powinniście tu wyczuć ironię.

Reklama

źródło: Doogee

Specyfikacja Doogee N40 Pro

Nie można jednak powiedzieć, że jest to tylko kopia POCO M3 i nic więcej, ponieważ specyfikacja Doogee N40 Pro jest zaskakująco atrakcyjna. Może nie zabójczo, ale na pewno godna zainteresowania.

Zanim jednak do niej przejdziemy, trzeba zacząć od tego, że panel tylny smartfona wykończono materiałem udającym skórę, a na dodatek docelowo do sprzedaży trafią aż cztery wersje kolorystyczne. Design może zatem być mocną stroną tego modelu i magnesem, który przyciągnie klietnów.

źródło: Doogee

Jak już zostało wspomniane, specyfikacja Doogee N40 Pro jest całkiem przyzwoita. Smartfon oferuje 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 (+ microSD do 256 GB), a także system Android 11 i akumulator o pojemności 6380 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 24 W przez port USB-C. To pozytywne zaskoczenie, gdyż w tanich, chińskich smartfonach 10 W to standard. Mimo sporej baterii, urządzenie jest stosunkowo lekkie, bowiem waży 190 gramów, a jego grubość wynosi 9,9 mm.

Na plus należy też zaliczyć obecność czytnika linii papilarnych na bocznej krawędzi i aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie, jednak specyfikacja Doogee N40 Pro ma też słabsze strony. Smartfon nie ma 3,5 mm złącza słuchawkowego, a jego wyświetlacz IPS o przekątnej 6,52 cala ma rozdzielczość zaledwie HD+ 1600×720 pikseli. Niektórym może też przeszkadzać hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Do Waszej oceny pozostawiam natomiast zastosowanie procesora MediaTek Helio P60 oraz aparatu głównego o rozdzielczości 20 Mpix na panelu tylnym. Gwoli ścisłości wypada dodać, że temu ostatniemu towarzyszy 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości przy zdjęciach portretowych.

Cena Doogee N40 Pro

Cena Doogee N40 Pro nie jest jeszcze znana, ale jego sprzedaż rozpocznie się 26 lipca 2021 roku i właśnie wtedy powinniśmy się dowiedzieć, ile będzie kosztował ten smartfon.

Patrząc jednak na to, jaka jest specyfikacja Doogee N40 Pro, cena może być dość wysoka (jak na smartfon chińskiej marki tej klasy).