Kupiłeś tę ładowarkę w IKEA? Jak najszybciej oddaj ją do sklepu!

IKEA to już od dawna nie tylko meble, ale też rozmaite akcesoria, a nawet elektronika. Sieć poinformowała właśnie, że jedna z ładowarek USB została wycofana z rynku. Jeśli ją kupiłeś/łaś, to jak najszybciej przestań jej używać, bo może spowodować oparzenia lub porażenie prądem. Jak otrzymać zwrot pieniędzy za ten produkt?

Niebezpieczna ładowarka

Sieć sklepów IKEA poinformowała dziś, że wycofuje z rynku jedną z dostępnych w jej ofercie ładowarek USB. Chodzi dokładnie o model USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym. Ładowarka była sprzedawana na całym świecie od 1 kwietnia 2020 roku do 5 grudnia 2023 roku. To naprawdę długi okres, co może oznaczać, że znalazła się ona w domach wielu klientów.

Jeśli nie jesteś pewien, czy jest to Twoja ładowarka, możesz to sprawdzić po numerze modelu, który widnieje na etykiecie umieszczonej na spodzie ładowarki USB – wycofane zostało urządzenie o numerze ICPSW5-40-1. Znajduje się on w miejscu zaznaczonym na poniższej grafice.

USB ÅSKSTORM 40 W (źródło: IKEA)

IKEA apeluje, żeby wszyscy klienci, którzy zakupili ten produkt, natychmiast przestali go używać. Dlaczego? Sprawa jest poważna, ponieważ kabel zasilania po dłuższym okresie użytkowania może ulec uszkodzeniu lub przerwaniu w wyniku owijania go wokół ładowarki lub zginania. Wiadomo, z czym wiąże się uszkodzony kabel elektryczny. W takiej sytuacji użytkownicy ładowarki zostają narażeni na oparzenie, a nawet porażenie prądem.

IKEA odda pieniądze klientom

Najważniejsze jest oczywiście zaprzestanie korzystania z wadliwego i potencjalnie niebezpiecznego sprzętu. IKEA informuje, że klientom, posiadającym ładowarkę USB ÅSKSTORM, która została wycofana z rynku, należy się zwrot pieniędzy. Jak zainteresowani konsumenci mogą go uzyskać?

W takim przypadku jak ten procedura zwrotu pieniędzy jest maksymalnie uproszczona. IKEA za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowała, że ładowarkę można zwrócić w dowolnym sklepie sieci, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Warto podkreślić, że klienci nie są zmuszeni do poszukiwania paragonu czy faktury, ponieważ dowód zakupu nie jest wymagany.