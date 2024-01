ASUS pokazał sporo nowych laptopów. Każdy znajdzie coś dla siebie

Klasyczny sprzęt do realizowania codziennych obowiązków? Maszyny dla graczy, które łączą osiągi z urodą? A może najsmuklejszy laptop w swojej klasie? Dla każdej z tych kategorii ASUS przygotował coś, na czym możecie zwiesić oko.

Białe kołnierzyki

Zacznijmy od laptopów, które sprawdzą się najlepiej wśród domyślnego użytkownika laptopów, czyli serii Vivobook Classic. Rodzina rozrosła się właśnie o pięć sprzętów – dwa modele 14-calowe i po jednym modelu 15-, 16- i 17-calowym. Wśród elementów wspólnych znajdziemy dostęp do technologii redukującej szumy na mikrofonie, fizyczne zaślepki na kamerę czy oprogramowanie GlideX, MyASUS i ScreenX. Każdy egzemplarz pokryto ochronną warstwą ASUS Antimcrobial Guard Plus redukującą ilość szkodliwych mikrobów na obudowie, a konstrukcje przeszły testy MIL-STD-810H. Opakowania mogą zostać poddane pełnemu recyklingowi.

Seria ASUS Vivobook Classic (Źródło: producent)

Częściowo parametry techniczne pokrywają się pomiędzy urządzeniami. Każde może być wyposażone w procesory Intel Core 3 100U, Intel Core 5 120U lub Intel Core 7 150U z wbudowanym układem graficznym Iris Xe (w modelach z dwukanałowym RAM) lub UHD Graphics. Konfiguracje RAM DDR4 zaczynają się od 4 GB, a kończą na 8 GB z wolnym gniazdem na rozszerzenie pamięci o dodatkowe 8 GB. Do każdego modelu można też dobrać 512 GB lub 1 TB SSD PCIe 4 Gen. Komplet wspólnej specyfikacji uzupełnia modem Wi-Fi 6 i moduł Bluetooth 5.3.

Przyjrzyjmy się zatem różnicom:

Model Vivobook 14 (X1404) Vivobook 14 (X1405) Vivobook 15 (X1504) Vivobook 16 (X1605) Vivobook 17 (X1704) Wyświetlacz IPS, 14″, rozdzielczość Full HD (1920×1080), częstotliwość odświeżania 60 Hz, jasność 250 nitów, pokrycie barw NTSC 45%



TN, 14″, Full HD, częstotliwość odświeżania 60 Hz, jasność 250 nitów, pokrycie barw NTSC 45%

14″, WUXGA (1920×1200), 300 nitów, 45% NTSC IPS dotykowy, 15,6″, Full HD, 60 Hz, 250 nitów, 45% NTSC



IPS, 15’6″, Full HD, 60 Hz, 250 nitów, 45% NTSC



TN, 15’6″, Full HD, 60 Hz, 250 nitów, 45% NTSC 16″, WQXGA (2560×1600), 400 nitów, 100% sRGB



16″, WUXGA, 300 nitów, 45% NTSC IPS, 17,3″, Full HD, 60 Hz, 250 nitów, 45% NTSC



TN, 17,3″ HD+, 60 Hz, 250 nitów, 60% NTSC Ogniwo 42 Wh 42 Wh 42 Wh 42 Wh 50 Wh Wymiary 32,49×21,39×1,79 cm 31,71×22,20×1,99 cm 35,97×23,25×1,79 cm 35,87×24,95×1,99 cm 39,93×25,43×1,99 cm Waga 1,4 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,88 kg 2,1 kg Opracowano na podstawie: ASUS

ASUS Zenbook S 13 – wyższy poziom mobilności

Niesamowitość nowego Zenbooka S13 zaczyna się już w kwestii osiągów. Najmocniejsze egzemplarze mogą być wyposażone w CPU Intel Core Ultra 7 155U w połączeniu z 32 GB RAM LPDDR5X o taktowaniu 7467 MHz i 1 TB SSD PCIe Gen 4. Komunikacyjnie ASUS wyposażył laptopa w Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, kamerkę internetową Full HD, a na dolnej części czekają na użytkownika dwa porty Thunderbolt, USB 3.2, gniazdo HDMI i złącze 3,5 mm.

Źródło: ASUS

Najbardziej imponuje jednak nie to, co siedzi wewnątrz, a to, co możemy zobaczyć na zewnątrz. ASUS Zenbook OLED S 13 to obecnie najsmuklejsze urządzenie z 13,3-calowym wyświetlaczem OLED. Sprzęt mierzy 296,2×216,3×10,9 mm. Aby uzmysłowić sobie, jak niewielka jest to grubość – smartfon ROG Phone 8 jest tylko o 2 mm cieńszy od pełnowymiarowego laptopa. Wraz z ogniwem o pojemności 63 Wh laptop waży ok. 1 kilograma.

Producentowi udało się osiągnąć taki wynik dzięki kilku sprytnym zabiegom wyszczuplającym. Zastosowano w tym celu cieńszy panel OLED czy smuklejszą kamerkę internetową, zamontowaną bezpośrednio w pokrywę wyfrezowaną za pomocą maszyn CNC. Precyzyjne cięcia CNC pozwoliły zachować też sztywną konstrukcję obudowy, którą wykonano ze stopu magnezu i aluminium. Odchudzono również płytki drukowane i dorzucono specjalny, bardzo cienki wentylator usprawniający chłodzenie.

Źródło: ASUS

Wracając na chwilę do wyświetlacza, równie ważnego bohatera specyfikacji. 13,3-calowy ASUS Lumina OLED – tak brzmi jego pełna nazwa – oferuje rozdzielczość 3K (2880×1800 pikseli) w formacie 16:10, jasność na poziomie 600 nitów, pokrywa 100% palety barw DCI-P3 i zajmuje 85% przedniego panelu. Technologia ASUS Splendid umożliwia przełączanie się pomiędzy kolorystyką DCI-P3, sRGP, Display-P3 oraz natywnym spektrum OLED. Wrażeniom wideo towarzyszy równie solidne audio opracowane we współpracy z Harman Kardon i wspierające technologię Dolby Atmos. Dzięki ASUS Audio Booster wzmacniacz może ponad pięciokrotnie podbić głośność laptopa.

ROG Zephyr i ROG Strix – wiatr gamingowych zmian

Na osiągnięcia Zenbooka zapatrzył się oddział ASUSA zajmujący się laptopami dla graczy. Dlatego obie nowości w rodzinie Zephyrus, model G14 i G16, otrzymały aluminiową obudowę opracowaną na maszynach CNC i wyświetlacze OLED. Specyfikację obu sprzętów porównacie poniżej:

Model Zephyrus G14 Zephyrus G16 CPU AMD Ryzen serii 8000 Intel Core Ultra 9 185 H GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 (TGP 90 W z Dynamic Boost) NVIDIA GeForce RTX 4090 (TGP 115 W z Dynamic Boost) RAM maks. 32 GB LPDDR5X maks. 32 GB LPDDR5-X, taktowanie 7467 MHz SSD do 1 TB M.2 PCIe 4 Gen do 4TB (2+2 TB) M.2 PCIe 4 Gen Wyświetlacz OLED, 14″, 3K (2880×1800 pikseli), częstotliwość odświeżania 120 Hz, pokrycie barw DCI-P3 100%, G-Sync, VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision OLED, 16″, 2.5K (2560×1600 pikseli), 240 Hz, DCI-P3 100%, G-Sync, VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision Komunikacja Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Ogniwo 73 Wh 90 Wh Porty 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C, 2x USB3.2 Gen 2 typ A, 1x HDMI 2.1, 1x czytnik microSD (UHS II), 1x 3,5mm minijack 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C, 2x USB3.2 Gen 2 typ A, 1x HDMI 2.1, 1x czytnik kart microSD (UHS II), 1x 3,5mm minijack Wymiary 31,15x22x1,59-1,63 cm 35,4×24,6×1,49-1,74 cm Waga 1,5 kg 1,85 kg Opracowano na podstawie: ASUS

ASUS ROG Strix (Źródło: producent)

Jeżeli kompaktowość i panel OLED nie nie są dla Was najważniejszymi elementami gamingowego laptopa, a duży wyświetlacz i jak najlepsza specyfikacja – warto przyjrzeć się serii ROG Strix SCAR:

Model Strix SCAR 16 Strix SCAR 18 CPU Intel Core i9 14900 HX Intel Core i9 14900 HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 (TGP 175 W z Dynamic Boost) NVIDIA GeForce RTX 4090 (TGP 175 W z Dynamic Boost) RAM maks. 64 GB LPDDR5X, taktowanie 5600 MHz maks. 64 GB LPDDR5X, 5600 MHz SSD do 4 TB (2+2 TB) M.2 PCIe 4 Gen (RAID 0) do 4 TB (2+2 TB) M.2 PCIe 4 Gen (RAID 0) Wyświetlacz MiniLED, 16″, 2.5K (2560×1600 pikseli), częstotliwość odświeżania 240 Hz, pokrycie barw DCI-P3 100%, G-Sync, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision MiniLED, 18″, 2.5K, 240 Hz, DCI-P3 100%, G-Sync, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision Komunikacja Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Ogniwo 90 Wh 90 Wh Porty 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C, 2x USB3.2 Gen 2 typ A, 1x HDMI 2.1, 1x port LAN, 1x 3,5mm minijack 1x USB4, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C, 2x USB3.2 Gen 2 typ A, 1x HDMI 2.1, 1x port LAN, 1x 3,5mm minijack Wymiary 35,4×26,4×2,24-3,04 cm 39,9×29,4×2,31-3,08 cm Waga 2,6 kg 3,1 kg Opracowano na podstawie: ASUS

ASUS ROG Zephyrus (Źródło: producent)

Większość laptopów jest już dostępna na oficjalniej stronie producenta. Nie wszystkie konfiguracje otrzymały jeszcze oficjalne ceny oraz brakuje modeli 14- i 16-calowych z serii Vivobook, jednak z pewnością wszystko zostanie uzupełnione w ciągu najbliższych tygodni, jeśli nie dni.