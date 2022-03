Większość klientów, którzy chcą kupić laptop, po wejściu do sklepu (szczególnie internetowego), dostają zawrotu głowy od ilości dostępnych modeli. Nowy Chuwi CoreBook X 2022 wchodzi w mocno obstawiony segment rynku, jednak ma duże szanse na sukces. Kusi zarówno specyfikacją, jak i ceną.

Nowy Chuwi CoreBook X 2022 będzie mocną konkurencją dla laptopów z Windowsem

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 14 cala, który z trzech stron otaczają ramki o szerokości zaledwie 5,8 mm (jedynie dolna jest zauważalnie grubsza), dzięki czemu współczynnik screen-to-body ratio wynosi 85%. Co więcej, producent chwali się, że nowy CoreBook X 2022 jest mniejszy niż większość laptopów z 14-calowymi ekranami – rozmiarami bliżej mu do urządzeń z 13-calowymi matrycami. Użytkownik dostanie więc większą przestrzeń roboczą w mniejszej formie.

CoreBook X 2022 (źródło: Chuwi)

Wyświetlacz cechuje się rozdzielczością 2160×1440 pikseli (2K) i proporcjami 3:2, które producent określa „złotym współczynnikiem proporcji”, ponieważ ma być idealny do czytania i pisania. Do tego ekran zapewnia też 100% pokrycie palety barw sRGB, dzięki czemu wyświetla więcej kolorów, a to sprawia, że obraz jest żywszy.

We wnętrzu CoreBook X 2022 znajduje się Intel Core i3-10110U (10. generacji) o bazowej częstotliwości procesora 2,1 GHz i maksymalnej częstotliwości turbo 4,10 GHz oraz układ graficzny UHD Intel, a także 8 GB RAM DDR4 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Jednocześnie urządzenie oferuje możliwość zamontowania dodatkowego dysku SSD nawet do 1 TB.

W najwęższym miejscu CoreBook X 2022 ma 10,9 mm grubości, a całość waży ~1,36 kg. Mimo to ma podświetlaną klawiaturę (z dwustopniową regulacją intensywności) i duży touchpad o przekątnej 5,8 cala. Ponadto na jego pokładzie znajduje się akumulator litowo-jonowy o pojemności 46,2 Wh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do 8 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu.

CoreBook X 2022 (źródło: Chuwi)

Laptop nie zawodzi oczekiwań również w aspekcie łączności, gdyż obsługuje superszybką sieć WiFi 6 (802.11ax) i transfery do 2,4 Gbit/s, a do tego oferuje port USB-C, który wspiera audio, wideo i transmisję danych oraz technologię szybkiego ładowania Power Delivery 2.0. Dzięki niej da się naładować akumulator w urządzeniu do 60% w jedną godzinę (alternatywnie można skorzystać z gniazda DC). Ponadto do dyspozycji użytkowników zostaną oddane USB 3.0, slot na kartę TF i złącze słuchawkowe.

CoreBook X 2022 (źródło: Chuwi)

Nowy CoreBook X 2022 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 499 euro, co aktualnie jest równowartością ~2333 złotych. To bardzo atrakcyjna cena za laptop z taką specyfikacją. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że model ten fabrycznie będzie miał zainstalowany system Windows 10, ale otrzyma bezpłatną aktualizację do wersji Windows 11.