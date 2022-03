InPost zapowiada zmiany w cenniku. Będzie drożej

To nie będzie żart na Prima Aprilis – od 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy cennik InPostu. Klienci muszą przygotować się na wzrost opłat za usługi kurierskie, w tym dostawy do Paczkomatów.

Reklama

Nowy cennik InPost od 1 kwietnia 2022 roku

InPost wydał jedynie krótki komunikat o zmianie regulaminów i cenników od 1 kwietnia 2022 roku. Firma w żaden sposób nie tłumaczy zaplanowanych zmian oraz powodów, dla których podwyższy opłaty za swoje usługi. Zapewne jednak – standardowo – jest to związane z rosnącymi kosztami pracy oraz prowadzenia działalności (szczególnie z wysokimi cenami paliw i prądu).

źródło: InPost

Od 1 kwietnia 2022 roku Usługa Paczkomatowa dla klientów indywidualnych będzie kosztować 13,99 złotych (Gabaryt A), 14,99 złotych (Gabaryt B) i 16,49 złotych (Gabaryt C). W każdym przypadku oznacza to podwyżkę o 1 złoty. Jednocześnie ceny usług i wysokość opłat dodatkowych pozostaną na niezmienionym poziomie. Mowa tu m.in. o ubezpieczeniu (od 1,85 złotych do 3,00 złotych) oraz opłacie za pobranie do 5000 złotych (3,68 złotych) i nadanie u kuriera (od 6,15 złotych lub w cenie przesyłki).

Usługa kurierska będzie natomiast kosztować dla klientów indywidualnych tyle samo również po 1 kwietnia 2022 roku. Za Gabaryt A zapłacą 14,99 złotych, za Gabaryt B – 16,49 złotych, za Gabaryt C – 19,99 złotych, a za Gabaryt D – 28,49 złotych. Ten ostatni można nadać wyłącznie u kuriera lub w POP. Także w tym przypadku cena usług i wysokość opłat dodatkowych pozostaje taka sama.

Od 1 kwietnia 2022 roku klienci biznesowi zapłacą natomiast za Usługę Paczkomatową od 10,19 złotych netto (+ 8% opłata paliwowa), za Szybkie Zwroty od 8,99 złotych netto, a za Podaj Dalej od 4,49 złotych netto (+ 8% opłata paliwowa). Cena Usługi Kurierskiej będzie natomiast zaczynać się od 17,01 złotych netto, a nie 15,45 złotych netto, jak do tej pory.

Podrożeje również usługa dostarczenia przesyłki do określonej godziny – na przykład za maksymalnie kilogramową doręczoną do godziny 10:00 trzeba będzie zapłacić 89,59 złotych netto (aktualnie 82,95 złotych netto). Mowa tu jednak o cenach usługi Kurier Doręczenie, ponieważ ceny usługi Kurier Lokalny pozostaną na tym samym poziomie po 1 kwietnia 2022 roku.

Cennik usług Paczkomaty 24/7 (obowiązuje do 31 marca 2022 roku)

Cennik usług Paczkomaty 24/7 (obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku)

Cennik usług kurierskich (obowiązuje do 31 marca 2022 roku)

Cennik usług kurierskich (obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku)