Szybki, szybszy, realme GT Neo 2T – topowy model doczekał się odświeżenia

Seria realme GT została zapoczątkowana w marcu bieżącego roku urządzeniem o tej samej nazwie i do tej pory doczekała się przynajmniej kilku wyjątkowych przedstawicieli. Jednym z nich był realme GT Neo 2, który poza topową wręcz wydajnością, wyróżniał się na tle innych smartfonów charakterystyczną, zieloną wersją kolorystyczną. Najnowszy wynalazek Chińczyków, realme GT Neo 2T, co prawda nie może pochwalić się równie zapadającą w pamięci kolorystyką, ale zgodnie ze starym porzekadłem, prawdziwe piękno kryje się tutaj we wnętrzu.

realme GT Neo 2T – specyfikacja

Przedni panel urządzenia w ~91,7% pokrywa 6,43-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli, proporcje 20:9). Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, jednak samo próbkowanie dotyku odbywa się w aż 360 Hz. Nie sposób nie wspomnieć o 100% pokryciu gamy kolorów DCI-P3, maksymalnej jasności na poziomie 1000 nitów oraz kontraście 800 000:1. Nie zabrakło również wsparcia dla formatu HDR10+.

realme GT Neo 2T ma wymiary 158,5 x 73,3 x 8,4 mm i waży około 186 gramów. W sprzedaży dostępne będą dwie, dość standardowe wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Na zaplecze fotograficzne urządzenia składa się zestaw czterech aparatów: trzy na tylnym panelu i jeden na froncie. Główna matryca o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.79) wspierana jest przez 8 Mpix (f/2.3, FoV 120°) jednostkę z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix (f/2.4) sensor trybu makro. Towarzyszy im pojedyncza dioda doświetlająca LED. Aparat przedni do zdjęć autoportretowych i wideorozmów wyposażono z kolei w matrycę o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.5).

Sercem realme GT Neo 2T został ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200 (6 nm, 1x Cortex-A78 3 GHz + 3x Cortex-A78 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 2 GHz) z układem graficznym Mali-G77 MC9. Na pokładzie znalazło się także miejsce na 8 GB RAM (LPDDR4X) lub 12 GB RAM (LPDDR5) oraz od 128 GB do 256 GB (UFS 3.1) pamięci wewnętrznej.

Akumulator o pojemności 4500 mAh ładuje się za pośrednictwem dołączanej do zestawu ładowarki o mocy 65 W przez złącze USB-C. Producent deklaruje, że zaledwie 35 minut wystarczy, aby urządzenie naładować do pełna. Smartfon wspiera również indukcyjne ładowanie zwrotne o mocy 5 W. Opracowany przez realme system chłodzenia w nagłych przypadkach ma umożliwić obniżenie temperatury o nawet 15° C.

realme GT Neo 2T da się odblokować przy pomocy zintegrowanego z wyświetlaczem optycznego czytnika linii papilarnych lub poprzez skan twarzy. Urządzenie oferuje dwa głośniki stereo, obsługujące standardy Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Smartfon do dyspozycji oddaje także zaawansowany system wibracji 4D. Miłym dodatkiem jest obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego mini-jack.

Urządzenie wspiera najpopularniejsze standardy łączności bezprzewodowej, tj. dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth w wersji 5.1, sieci komórkowe piątej generacji, NFC i szeroki pakiet technologii geolokalizacji (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS). Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z autorską nakładką realme UI 2.

Zamówienia na realme GT Neo 2T będzie można składać od dzisiaj, jednak na chińskich sklepowych półkach pojawi się nie wcześniej niż 1 listopada bieżącego roku. Cennik za poszczególne wersje pamięciowe prezentuje się następująco: