realme GT Neo 2 oficjalnie. Jest bardzo wydajny i… zielony

Mimo że od premiery realme GT Neo minęło dopiero pół roku, realme już dziś zaprezentowało jego bezpośredniego następcę. realme GT Neo 2 jest bardzo wydajny na wielu polach, a do tego też… zielony.

Specyfikacja realme GT Neo 2

realme GT Neo 2 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, w tym zielonej, która niewątpliwie najbardziej przyciąga uwagę. Z informacji, opublikowanych przez producenta, nie wynika, żeby za jej stworzeniem stała jakaś wyjątkowa historia. realme niejednokrotnie pokazało jednak, że nie boi się odważnych projektów – wystarczy spojrzeć chociażby na realme GT czy realme GT Master Edition. To coś, co zdecydowanie wyróżnia urządzenia tej marki na tle konkurencji.

Reklama

źródło: realme

Oryginalny design to być może nawet najmocniejsza strona realme GT Neo 2, aczkolwiek nie można mu odmówić również innych. Smartfon ma bowiem na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 870 z modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz do 256 GB pamięci wbudowanej i do 12 GB RAM. Na dodatek użytkownik może zyskać do 7 GB dodatkowej pamięci operacyjnej, która zostanie wydzielona w razie potrzeby z wewnętrznej.

Smartfon może się również pochwalić wydajnym systemem chłodzenia, który składa się z trójwymiarowego plastra grafenu i komory parowej o powierzchni 4129 mm2. Według deklaracji producenta, jest on w stanie obniżyć temperaturę nawet o 18℃. Cały obszar systemu rozpraszania ciepła ma natomiast powierzchnię aż 17932 mm2.





realme GT Neo 2 (źródło: realme)

Specyfikacja realme GT Neo 2 obejmuje również wyświetlacz AMOLED E4, który zapewnia 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i obsługę formatu HDR10+ oraz charakteryzuje się kontrastem 5000000:1 i potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, a także próbkować dotyk nawet z częstotliwością 600 Hz.

Ponadto realme GT Neo 2 oferuje jeszcze m.in. głośniki stereo z Dolby Atmos i potrójny aparat na panelu tylnym (64 Mpix + 8 Mpix ultraszerokokątny + 2 Mpix do zdjęć makro). Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 65 W. Całość działa na Androidzie 11 z interfejsem realme UI 2.0 z dodatkiem w postaci trybu GT 2.0, który zwiększa wydajność, co może się przydać podczas rozgrywki.





realme GT Neo 2 (źródło: realme)

Cena realme GT Neo 2

Cena realme GT Neo 2 zaczyna się w Chinach od 2499 juanów (równowartość ~1520 złotych) za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za model z dwukrotnie większą przestrzenią na system, pliki i aplikacje trzeba zapłacić 2699 juanów (~1650 złotych). Konfiguracja 12 GB/256 GB kosztuje natomiast 2999 juanów (~1830 złotych).