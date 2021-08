realme MagDart oficjalnie. Naśladuje Apple MagSafe, ale robi to znacznie lepiej

Najczęściej kopiowanie Apple ma dość żenujący skutek, ale w tym przypadku nie można powiedzieć, żeby realme poszło po najmniejszej linii oporu. Nowa technologia, a właściwie cały ekosystem urządzeń z nią związanych, jest godną konkurencją dla Apple MagSafe.

Technologia podobna do Apple MagSafe wkracza do segmentu smartfonów z Androidem

Ładowanie bezprzewodowe nie jest nową technologią. Zdarza się, że oferują ją smartfony za kilkaset złotych, aczkolwiek raczej jest ona zarezerwowana dla tych, które kosztują ~2000 złotych i więcej. Apple podeszło jednak do niej zupełnie inaczej – rozwiązanie o nazwie MagSafe wykorzystuje bowiem system magnesów, które przyciągają ładowarkę indukcyjną i sprawiają, że kurczowo trzyma się ona urządzenia.

źródło: Apple

Czy jest to coś prawdziwie rewolucyjnego? Nie wydaje mi się, choć trzeba tu zauważyć, że Apple MagSafe to nie tylko ładowanie bezprzewodowe, ale też nowy sposób przyczepiania akcesoriów do iPhone’ów. Wcześniej czegoś takiego nie było na rynku, ale rozwiązanie to właśnie wkroczyło do segmentu smartfonów z Androidem.

realme MagDart może się pochwalić większą mocą niż Apple MagSafe

Już teraz użytkownicy mogą ładować swoje smartfony z mocą kilkudziesięciu watów, ale MagSafe od Apple ogranicza się do 15 W. Podobnie jest również w przypadku ładowarki MagDart 15 W, aczkolwiek realme podkreśla, że jest ona o 26,4% cieńsza od produktu Apple (ma grubość 3,9 mm).

źródło: realme

Oprócz MagDart 15 W, realme zaprezentowało również ładowarkę MagDart 50 W, która – jak wskazuje jej nazwa – potrafi ładować urządzenie indukcyjnie z mocą nawet 50 W. Jest ona zdecydowanie większa, ponieważ wyposażono ją w system aktywnego chłodzenia i zapewniono swobodny obieg powietrza do chłodzenia cewki magnetycznej.

Ładowarka realme MagDart 50 W podłączona do koncepcyjnego smartfona realme Flash (źródło: realme)

Wraz z ładowarkami realme MagDart 15 W i MagDart 50 W, realme zapowiedziało również power bank MagDart 2w1, z którego można stworzyć stację ładującą, a także MagDart Beauty Light (dodatkowe światło do doświetlenia scenerii podczas rejestrowania materiałów przednim aparatem) i MagDart Wallet, czyli portfel z miejscem na trzy karty płatnicze.

źródło: realme

Ponadto producent przygotował też etui MagDart Charging Chase z portem USB-C dla realme GT, które zapewni mu kompatybilność z technologią realme MagDart. realme nie podało jeszcze informacji na temat dostępności nowych produktów.