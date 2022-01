Nowy smartfon realme ma wszystko na miejscu

Producent ostatnio ogromnie nas rozczarował, gdy poinformował, że jego tablet nie dostanie aktualizacji do Androida 12. Najnowszy smartfon nie powinien podzielić jego losu. Urządzenie oferuje przyzwoitą specyfikację w przystępnej cenie.

Reklama

Nowy smartfon realme 9i oferuje przyzwoitą specyfikację

Mimo że nie jest to model z wyższej półki, a nawet średniej, to oferuje wszystko, czego mogą oczekiwać klienci, którzy dysponują ograniczonym budżetem. Jedyne, do czego można się przyczepić, to fakt, iż realme 9i nie obsługuje sieci 5G, ponieważ wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (6 nm), który nie ma modemu 5G.

źródło: realme

Model ten oferuje również wyświetlacz LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+, który może odświeżać obraz z częstotliwością 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz i 90 Hz (jest ona automatycznie dostosowywana do aktualnego scenariusza użytkowania) i próbkować dotyk z częstotliwością 180 Hz. Ponadto ekran zapewnia jasność na poziomie 480 nitów.

Reklama

Na pokładzie urządzenia znajduje się też 6 GB LPDDR4X RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W przez port USB-C (producent dołącza ładowarkę 33 W w zestawie).

Ponadto urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu oraz zestaw trzech aparatów na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.8) z PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) pomocniczy do zdjęć portretowych. Oprócz tego może pochwalić się jeszcze systemem dwóch głośników i czytnikiem linii papilarnych na bocznej krawędzi.

źródło: realme

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 i ma niehybrydowego dual SIM-a (2x nano SIM + microSD). Całość ma wymiary 164,4×75,7×8,4 mm i waży 190 gramów.

realme 9i jest już dostępny w Wietnamie, gdzie kosztuje 6290000 VND (równowartość ~1100 złotych). Za kilka zadebiutuje również w Indiach (18 stycznia 2022 roku), zatem można się spodziewać, że lada chwila będzie można go kupić też w Polsce.