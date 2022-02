Teraz szczególnie trzeba kilka razy sprawdzić w różnych źródłach, czy dana informacja jest prawdziwa. Bardzo często w sieci pojawiają się bowiem nieprawdziwe informacje, które wyglądają na wiarygodne. Ten fake news, który szerzy się na Facebooku, to totalna bzdura. Jest jednak bardzo groźny i może przynieść opłakane skutki. Za całą akcją może stać Rosja lub prorosyjscy fanatycy i agenci.

Uwaga na fake newsy!

Żyjemy w czasach, w których informacja jest na wagę złota, a kto pierwszy puści „breaking newsa” w świat, ten najwięcej zyskuje. Niestety, czasami szybkość bywa zgubna, bowiem niekiedy okazuje się, że dana informacja nie jest prawdziwa, ale zdążyła się już rozprzestrzenić i zwyczajnie nie sposób tego „odkręcić”.

Fejk niusy to powszechne zjawisko, ale teraz, gdy Rosja bestialsko atakuje Ukrainę, pojawiają się w ogromnych ilościach. I to nie tylko za naszą wschodnią granicą, ale też w Polsce. Z tego powodu m.in. Cyfryzacja KPRM regularnie apeluje, aby sprawdzać informacje i nie wierzyć we wszystko, co się przeczyta w internecie (i nie tylko).

⚠️ Powstał serwis alertujący o dezinformacji w sieci @WeryfikacjaNASK a od wczoraj działa grupa operacyjna w @KPRM_CIR we współpracy z resortami.



Od pierwszych godzin konfliktu działa monitoring treści umieszczanych w polskich mediach społecznościowych.#WłączWeryfikację pic.twitter.com/mT0zCv857s — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 25, 2022

Rosyjskie czołgi przekraczają polską granicę?! Groźny fake news na Facebooku

Działające w imieniu i interesie Rosji, fałszywe konta w serwisach społecznościowych pojawiają się jak grzyby po deszczu. Ich zadaniem jest sianie dezinformacji i publikowanie fałszywych informacji, które zawsze deprecjonują Ukrainę i wznoszą Rosję na piedestał jako wyzwoliciela (co oczywiście jest wierutną bzdurą).

Na tym jednak prorosyjskie działania się nie kończą. CERT Polska ostrzega bowiem, że na Facebooku ruszyła kampania, która ma na celu przejęcie dostępu do kont użytkowników. W serwisie pojawiają się fałszywe posty, w których można przeczytać na przykład, że „Rosyjskie czołgi przekraczają Polskie granice” oraz „zalecenie”, żeby „robić zapasy, bo niewiadomo co nas niedługo czeka”.

Rzekome działania mają być zemstą Władimira Putina za to, że Polska i mieszkańcy Polski pomagają obywatelom Ukrainy. To jednak klasyczny fake news, a na dodatek oszustwo. Żaden rosyjski czołg nie wjechał na terytorium Polski, mimo że w oszukańczych postach rzekomo jest zawarty link, który to pokazuje.

źródło: CERT Polska

NIE DAJCIE SIĘ NA TO NABRAĆ! Po kliknięciu w załączony w poście link zostaniecie poproszeni o podanie loginu i hasła do swojego konta na Facebooku rzekomo w celu potwierdzenia wieku. Zostaniecie jednak bezczelnie oszukani, a Wasze dane do logowania dostaną się w ręce przestępców, którzy następnie mogą wykorzystać przejęte konto do szerzenia prorosyjskiej propagandy oraz rozpowszechniania tego oszustwa na różnych grupach na Facebooku.