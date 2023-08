Google wprowadza świetną nowość. Szkoda tylko, że dopiero teraz…

Wakacje się skończą już za kilka dni (przepraszam, że Wam o tym przypominam, ale niestety muszę) i większość osób jest już po urlopie. Tymczasem Google zapowiedziało funkcję, która pozwoli upolować tanie loty. Świetna nowość dla osób, którym jeszcze zostało trochę dni wolnych do wykorzystania.

Serwis Loty Google już teraz zapewnia mnóstwo przydatnych podczas planowania podróży informacji

Amerykańska korporacja już od dłuższego czasu udostępnia platformę Loty Google, za pośrednictwem której można znaleźć bilety na samolot. Jej funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do tego, bo zapewnia ona szereg przydatnych informacji, które pozwolą znaleźć najbardziej opłacalne połączenie. A często ludzie oczekują właśnie najniższej ceny, bo „budżetowe podróżowanie” jest bardzo popularne.

Już teraz, po wybraniu miejsca wylotu oraz destynacji, można zobaczyć informację na temat cen – czy są one niższe, podobne czy wyższe niż zwykle w wybranym przez użytkownika zakresie. Nie jest bowiem tajemnicą, że ceny biletów na samolot nie są ustalane na niezmiennym poziomie – zmieniają się one dynamicznie i często osoby, które najszybciej zabookują bilety na dany lot, zapłacą najmniej, choć nie daje to 100% gwarancji najniższej ceny, bo czasami można taniej kupić bilet na samolot zaraz przed jego odlotem, gdyż żadnej linii nie opłaca się wozić powietrza.

Zainteresowani lotem do konkretnego miejsca mogą również skorzystać z funkcji monitorowania cen w konkretnym okresie lub bez podania dat – wówczas Google wyśle powiadomienie, jeśli ceny biletów na daną trasę będą niskie. Ponadto, na wybranych połączeniach (aktualnie tylko tych, które zaczynają się w Stanach Zjednoczonych), można zapewnić sobie gwarancję ceny – jeżeli użytkownik z tego skorzysta i zabookuje bilet, a cena spadnie przed wylotem, dostanie zwrot różnicy w cenie za pośrednictwem Google Pay.

9 Ocena

Google pomoże upolować tańsze loty

Gigant z Mountain View poinformował, że od teraz użytkownikom jeszcze łatwiej będzie znaleźć najtańsze bilety na samolot. Obok wspomnianej już wcześniej informacji, czy ceny w wybranym okresie są niskie, podobne czy wyższe niż zwykle, otrzyma również informację, kiedy najbardziej opłaca się kupić bilety na daną trasę w wybranym okresie – na przykład dwa miesiące przez datą wylotu lub wkrótce przed nim.

źródło: Google

Oczywiście nie daje to 100% gwarancji, że tak właśnie będzie, ale Google posiada ogromną ilość informacji historycznych, zatem prognozy te mogą się sprawdzić. To świetna nowość dla osób, które chciałyby kupić tani bilet na samolot, a nie śledzą na bieżąco, jak zmieniają się ich ceny. Szkoda tylko, że funkcja ta pojawia się dopiero teraz, gdy wakacje się kończą, ale jak to mówią: lepiej późno niż wcale – może się to przydać w przyszłym roku (bo właśnie w wakacje najwięcej osób decyduje się na urlop).