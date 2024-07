Taki ma być tablet OnePlus Pad 2. I jeśli taki będzie, to super

Przedwcześnie i najwyraźniej wbrew woli producenta w sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja tabletu OnePlus Pad 2. Potwierdziło się tym samym to, o czym spekulowano od dłuższego czasu – jest to właściwie bliźniak innego modelu z oferty Chińczyków.

Tablet OnePlus Pad 2. Gdzieś go już widziałem i cieszę się, że widzę znów

OnePlus Pad Pro zapowiada się na naprawdę dobry tablet, ale jego dostępność została ograniczona do rynku chińskiego. Nic jednak straconego – wygląda bowiem na to, że OnePlus Pad 2, który doczeka się globalnej premiery i najpewniej kupimy go także w Polsce, będzie właściwie bliźniakiem wspomnianego wcześniej modelu.

Wskazuje na to opublikowana w sieci (nieoficjalna) specyfikacja tego urządzenia. Wynika z niej, że jego sercem będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzystwa dotrzyma 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej i 128 lub 256 GB pamięci masowej, w zależności od konfiguracji. Samo to świadczy już o tym, że wydajność będzie niewątpliwym atutem tego sprzętu.

Model oznaczony jako Pad 2 zostanie również wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości (3000×2120 pikseli), częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności dochodzącej do 900 nitów. Pozytywnie na multimedialne możliwości wpłynie tu także układ 6 głośników.

Do dyspozycji użytkowników oddane zostaną również dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. We wnętrzu urządzenia natomiast znajdzie się miejsce na akumulator o pojemności 9510 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W. Dopełnieniem całości będzie system Android 14 z nakładką ColorOS.

Duży krok w dobrą stronę

Pierwszy tablet OnePlus Pad zadebiutował w Polsce ponad roku temu i zebrał kilka dobrych opinii. Druga generacja tymczasem stanowi duży krok do przodu. Ma zaoferować większy i jaśniejszy wyświetlacz oraz – przede wszystkim – wydajniejszy procesor (poprzednik miał na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 9000). Zachowa równocześnie pozostałe atuty.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalnej prezentacji urządzenia doczekamy się już 16 lipca podczas wielkiego wydarzenia chińskiej firmy. Ta sama impreza zostanie wykorzystana przez producenta, by pochwalić się smartfonem Nord 4 oraz nowymi słuchawkami i smartwatchami. Pozostaje mieć nadzieję, że wtedy też poznamy szczegóły na temat cen i dostępności.