CMF Phone 1 oficjalnie. Perełka za mniej niż 1000 złotych

Po wielu tygodniach spekulacji i zapowiedzi smartfon CMF Phone 1 nareszcie został oficjalnie zaprezentowany. Pierwszy model submarki Nothing to mocne uderzenie za naprawdę niewielkie pieniądze. Może okazać się sprzedażowym hitem, także w naszym kraju.

Premiera CMF Phone 1 – oryginalny smartfon za mniej niż 1000 złotych

CMF Phone 1 to pierwszy smartfon tej marki i od razu ma coś, co wyróżnia go na tle konkurencji. Jest to mianowicie zdejmowana tylna pokrywa obudowy w połączeniu z tzw. Accessory Point. Dzięki temu użytkownik może spersonalizować wygląd swojego urządzenia, jak również wzbogacić go o dodatkowe akcesoria (w postaci modułów). Dodatkowo cecha ta pozytywnie wpływa też na naprawialność sprzętu.

fot. producenta

Poza tym smartfon może pochwalić się raczej typową, średniopółkową specyfikacją (a zarazem mogącą się podobać, biorąc pod uwagę cenę). Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje 8 GB RAM (z opcją wirtualnego podwojenia). W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Uzupełnianie energii od 0 do 50% ma trwać zaledwie 20 minut. Producent nie daje jednak ładowarki w zestawie. Front urządzenia niemal całkowicie wypełnia 6,67-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 2000 nitów.

fot. producenta

Pod panelem ukryty został także czytnik linii papilarnych, a do tego dochodzi jeszcze aparat 16 Mpix. Z tyłu natomiast znajduje się główny aparat Sony o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), który do pary otrzymał sensor portretowy.

Do tego dochodzi obsługa 5G i Wi-Fi 6, a całość działa pod kontrolą systemu Android 14 (z nakładką Nothing OS 2.6). Producent obiecuje jego dwie aktualizacje oraz 3-letnie wsparcie pod kątem bezpieczeństwa. Urządzenie jest odporne na wodę i pył (według normy IP52) i waży ~200 gramów.

Cena i dostępność

Telefon jest już dostępny do kupienia w oficjalnym sklepie producenta. Jego polskie ceny wynoszą 869 i 1099 złotych – odpowiednio za warianty 8/128 GB i 8/256 GB. Brzmi jak mocny kandydat do tytułu najlepszego smartfona do 1000 złotych.

fot. producenta

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: czarną, pomarańczową i jasnozieloną. Zdejmowany tył sprawia, że użytkownik może sobie zmienić kolor swojego urządzenia. Cena nakładki wynosi 149 złotych. Pozostałe akcesoria to póki co smyczka, stojak i etui na karty (każde z nich kosztuje 109 złotych).