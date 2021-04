Mercedes EQS – prawie 5,3 m, ponad 700 km zasięgu i prawdziwy luksus

Najlepszy samochód elektryczny w ofercie Mercedesa, a także jeden z najlepszych elektryków na rynku, wreszcie został oficjalnie zaprezentowany. Trzeba przyznać, że Mercedes EQS pod względem liczb wypada naprawdę imponująco.

Bardzo dobre osiągi i świetny zasięg

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Mercedes EQS zapewnia zasięg do 770 km (według WLTP). Mówimy więc o wyniku, który pozwala konkurować z najlepszymi elektrykami na rynku, a przecież mamy do czynienia z limuzyną o długości przekraczającej 5,2 metra i ważącej około 2,5 tony.

Wspomniany zasięg udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu odpowiednio dużego akumulatora – 107,8 kWh netto. Do tego dochodzi rekordowo niski współczynnik oporu powietrza – zależnie od wersji wynosi on nawet 0,20. Sprawia to, że Mercedes EQS jest najbardziej aerodynamicznym seryjnym autem świata. Producent wspomina jeszcze o świetnym wygłuszeniu wnętrza.

Początkowo elektryczna limuzyna będzie dostępna w dwóch podstawowych wariantach:

EQS 450+ – napęd na tył, moc 245 kW (333 KM), maksymalny moment obrotowy 568 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 6,2 s, prędkość maksymalna 210 km/h, użyteczna pojemność akumulatora 107,8 kWh,

EQS 450+ – napęd na cztery koła, moc 385 kW (524 KM), maksymalny moment obrotowy 855 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 4,3 s, prędkość maksymalna 210 km/h, użyteczna pojemność akumulatora 107,8 kWh.

Warto dodać, że planowana jest jeszcze mocniejsza wersja, która zapewni moc na poziomie 560 kW (762 KM). Będzie ona skierowana przede wszystkim dla kierowców, którzy poszukują limuzyny oferującej naprawdę sportowe wrażenia z jazdy i topowe osiągi.

Mercedesa EQS można ładować prądem stałym na stacjach szybkiego ładowania z mocą do 200 kW. Dzięki temu energię potrzebną do pokonania kolejnych 300 km (WLTP) zgromadzimy po 15 minut postoju na ładowarce. Natomiast w domu lub na publicznych stacjach ładowania prądem zmiennym dostarczymy maksymalnie moc 22 kW.

Duże ekrany i nowoczesne oprogramowanie

W przeciwieństwie do nowej klasy S, której Mercedes EQS jest elektrycznym odpowiednikiem, nie mamy do czynienia z ekranami w formie doklejonych tabletów. Wszystkie trzy wyświetlacze OLED – 12,3 cala, 17,7 cala i 12,3 cala – zostały atrakcyjnie wkomponowane w deskę rozdzielczą. Dodatkowe dwa ekrany znalazły się z tyłu i przeznaczone są dla pasażerów.

Co ciekawe, prawie cała deska rozdzielcza to ogromny szklany panel, określany przez producenta nazwą MBUX Hyperscreen. Mocy obliczeniowej nie powinno zabraknąć. Przetwarzaniem danych zajmuje się 8-rdzeniowy procesor i 24 GB RAM.

Mercedes chwali się jeszcze inteligentną nawigacją, która w oparciu o wiele czynników planuje najszybszą i najwygodniejszą trasę, uwzględniając postoje na ładowanie, a także dynamicznie reaguje np. na korki czy zmianę stylu jazdy. System oblicza też szacunkowe koszty ładowania.

Nowe wersje oprogramowania, które będą wprowadzać nowe funkcje, a także usprawniać już działające systemy, zostaną dostarczone w ramach aktualizacji OTA. Kierowca nie będzie musiał więc odwiedzać serwisu – wszystko odbędzie się chociażby w garażu, gdy Mercedes EQS nie będzie używany.

Wygodne wsiadanie i funkcje autonomicznej jazdy

Opcjonalnie Mercedes EQS może być wyposażony w automatyczne, komfortowe drzwi z przodu i z tyłu. Jeśli kierowca zbliży się do samochodu, najpierw wysuwają się klamki drzwi, a następnie, gdy zbliży się bardziej, drzwi zaczną automatycznie się otwierać. Korzystając z systemu MBUX, kierowca może również otworzyć tylne drzwi – np. żeby wpuścić do środka dzieci przed szkołą.

Na pokładzie znalazło się łącznie aż 350 czujników. Rejestrują one odległości, prędkości i przyspieszenia, warunki oświetleniowe, opady i temperaturę, liczbę zajętych miejsc, a także mruganie kierowcy lub mowę pasażerów. Jak zmienić ustawienie prawego lusterka? Musimy tylko spojrzeć w jego kierunku i następnie użyć tych samych przycisków, które służą do ustawienia lusterka od strony kierowcy.

Warto jeszcze wspomnieć o funkcji pilota jazdy EQS. Dzięki niej samochód będzie mógł poruszać się z prędkością do 60 km/h w trybie warunkowo zautomatyzowanym – np. przy dużym natężeniu ruchu lub w korku, na odpowiednich odcinkach dróg szybkiego ruchu. Początkowo rozwiązanie pojawi się w Niemczech, ale z czasem powinno trafić także na inne rynki.

Oświetlenie DIGITAL LIGHT umożliwia wyświetlanie na jezdni oznaczeń nawigacyjnych lub symboli ostrzegawczych. Technologia korzysta z modułu świetlnego z trzema niezwykle mocnymi diodami LED w każdym reflektorze – światło jest tu załamywane i kierowane przez 1,3 miliona mikroluster.

Niestety, cennik nie został jeszcze ujawniony. Mercedes EQS na rynku ma zadebiutować pod koniec 2021 roku.