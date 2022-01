Nowy taryfikator mandatów. Jaki mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. W sieci wrze na temat zwiększonych grzywien za najbardziej niebezpieczne wykroczenia. Te bowiem wynoszą nawet kilka tysięcy złotych. Wzrosły również kary za korzystanie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych podczas jazdy samochodem oraz przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Za korzystanie z telefonu podczas jazdy można słono zapłacić

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw już weszła w życie. Oznacza to wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów z zaostrzonymi karami za niektóre wykroczenia.

Po zmianach, znacznie wzrosła grzywna nakładana na kierowcę korzystającego z telefonu podczas jazdy. Dotychczas, za to wykroczenie można było otrzymać mandat w wysokości 200 złotych. Po zmianach jest to ponad dwukrotnie więcej, bo aż 500 złotych.

Najwięcej mówi się jednak o zwiększonych karach za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Nowy taryfikator mandatów podniósł te kwoty do odpowiednio:

Przekroczenie prędkości ponad limit Grzywna według nowego taryfikatora do 10 km/h 50 złotych o 11-15 km/h 100 złotych o 16-20 km/h 200 złotych o 21-25 km/h 300 złotych o 26-30 km/h 400 złotych o 31-40 km/h 800/1600 złotych o 41-50 km/h 1000/2000 złotych o 51/60 km/h 1500/3000 złotych o 61-70 km/h 2000/4000 złotych o 71 km/h i więcej 2500/5000 złotych

Pogrubione kwoty po przełamaniu oznaczają mandat wymierzony kierowcy, który w ciągu dwóch lat ponownie dopuścił się takiego samego wykroczenia. Przy przekroczeniu dozwolonej prędkości o 50 km/h lub więcej, kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy.

Nowy taryfikator mandatów zwiększył również karę dla właściciela pojazdu, który nie wskaże osoby prowadzącej pojazd w momencie popełnienia wykroczenia. Tu grzywna może wynieść od 4 do 8 tys. złotych. W przypadku nałożenia grzywny przez sąd, może ona wynieść nawet 30 tys. złotych.

Piesi również zapłacą więcej za korzystanie z telefonu na przejściu

W czerwcu zeszłego roku weszły w życie nowe przepisy, zabraniające pieszym korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych przed wejściem oraz podczas przebywania na przejściu dla pieszych. Osoby łamiące zakaz mogły otrzymać mandat w wysokości od 50 do 100 złotych.

Nowy taryfikator mandatów przewiduje podniesienie tej kary. Od teraz, korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji, będzie wiązało się z karą w wysokości 300 złotych.

Nowy taryfikator mandatów dla większego bezpieczeństwa na drogach

Zmian w przepisach jest sporo. To jednak nie koniec, bowiem jeszcze w tym roku wejdzie w życie nowy taryfikator punktów karnych. Za wykroczenia będzie można otrzymać do 8, 10 lub 15 punktów karnych i będą one kasowane po dwóch latach od opłacenia mandatu, nie zaś po roku od popełnienia wykroczenia. Wśród zmian w punktach karnych na próżno jednak szukać zapisów mówiących o korzystaniu z telefonów lub innych urządzeń podczas jazdy.

Taryfikator mandatów po zmianach powinien przełożyć się na spokojniejszą jazdę oraz zaprzestanie korzystania z telefonów, zarówno przez kierowców, jak i pieszych wchodzących na jezdnię.

W ciągu pierwszych dni obowiązywania nowych stawek policjanci nałożyli już pierwsze mandaty na nieodpowiedzialnych kierowców. Miejmy nadzieję, że ich wysokość będzie wystarczająca, by znacząco zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.