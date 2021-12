Honor 60 oficjalnie. Wygląda olśniewająco, ale co poza tym?

Seria Honor 50 jeszcze nie zdążyła pokryć się kurzem, a na rynek wchodzi już kolejna generacja – Honor 60. Trzeba przyznać, że przyciąga wzrok, ponieważ wygląda olśniewająco i ten design z pewnością spodoba się klientom. Jednocześnie nie będą mieli powodów, żeby narzekać na specyfikację nowych smartfonów.

Specyfikacja Honor 60

Smartfon wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (dpi = 395 ppi), który wyświetla ponad miliard kolorów i odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

We wnętrzu smartfona znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 778G 2,4 GHz ze zintegrowanym modemem 5G oraz – w zależności od konfiguracji – od 8 GB do 12 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 5.0 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4800 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 66 W (w 15 minut do 50%; producent zapewnił też kompatybilność z 40 W).

Ponadto smartfon oferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i trzy na panelu tylnym: 108 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + sensor do pomiaru głębi (f/2.4). Moduł potrafi nagrywać wideo w 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu. Urządzenie ma wymiary 161,4×73,3×7,98 mm i waży 179 gramów.

Warto jeszcze wspomnieć na koniec, że na jego pokładzie znajdują się również dwa sloty na karty nano SIM oraz moduł NFC. Producent nie wspomina natomiast ani słowem o miejscu na kartę pamięci i 3,5 mm złączu słuchawkowym.

Specyfikacja Honor 60 Pro

Specyfikacja Honor 60 Pro jest w wielu miejscach bardzo podobna do listy parametrów bazowego modelu. Ten jednak otrzymał większy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,78 cala (2652×1200 pikseli; 429 ppi; 120 Hz), który na dodatek zachodzi na wszystkie cztery krawędzie urządzenia. Co więcej, w otworze w jego górnej części znajduje się aparat o rozdzielczości aż 50 Mpix.

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix umieszczono również na panelu tylnym – ma on obiektyw ultraszerokokątny i przy okazji służy też do wykonywania zdjęć makro. Obok niego znajdują się główny aparat 108 Mpix (f/1.9) i sensor do pomiaru głębi (f/2.4).

Ponadto model ten wyposażony jest w wydajniejszy procesor – Qualcomm Snapdragon 778G+, a także dwa głośniki (na górnej i dolnej krawędzi). Smartfon ma wymiary 163,9×74,8×8,19 mm i waży 192 gramy.

Cena Honor 60 i 60 Pro

Cena Honor 60:

8 GB/128 GB – 2699 juanów (równowartość ~1740 złotych),

8 GB/256 GB – 2999 juanów (~1930 złotych),

12 GB/256 GB – 3299 juanów (~2125 złotych).

Cena Honor 60 Pro: