Ten brzydki sweter od Microsoftu sprzedaje się równie szybko jak wzory z zeszłego roku

Pewne rzeczy nigdy nie wychodzą z mody. Biały T-shirt, granatowy garnitur, czy „lewisy” 501. To samo dotyczy świątecznych swetrów. Microsoft kontynuuje zatem trend z zeszłego roku i proponuje nam nowy, bożonarodzeniowy sweter.

Microsoftowi spodobał się zeszłoroczny pomysł ze swetrami

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku firma zaproponowała, żeby ożywić swoją świąteczną kreację cieplutką odzieżą we wzory kojarzące się z ich najpopularniejszymi produktami: Windowsem 95, Windowsem XP, czy Paintem. Oczywiście w tej zabawie krył się szczytny cel: część dochodów ze swetrów została przeznaczona na inicjatywę Girls Who Code.





Microsoft, kolekcja „zima 2020” ;)

W tym roku w modzie jest natomiast motyw „Sapera” – gry, która debiutowała na systemach Windows w 1990 roku. Na swetrze znalazło się miejsce zarówna na planszę w kształcie choinki przyozdobionej symbolami jednoznacznie kojarzącymi się z grą, jak i na klasyczny widok interfejsu z Windowsa 3.1.

W ramach sprzedaży, podobnie jak w zeszłym roku, Microsoft postanowił przeznaczyć pewną kwotę na cel charytatywny. Tej zimy 100 tysięcy dolarów powędruje na rzecz organizacji Able Gamers, która celem jest, aby gry były rozrywką dla każdego, w tym dla ludzi z niepełnosprawnościami.

Jeżeli zastanawiacie się, jak zdobyć ten piękny sweter, to jest on dostępny w sklepie Xboxa. Niestety, sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez amerykańską wersję strony. Cena również jest mocno amerykańska – sweter kosztuje 74,99 dolarów, co daje w przeliczeniu kwotę ok. 300 złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty wysyłki. Po wpisaniu polskiego adresu, dowiadujemy się, że przesyłka międzynarodowa to kolejne 15 dolarów. Sweter w Sapera to dla nas łączny koszt prawie 370 złotych.

Niestety, nawet jeżeli jesteście w stanie przełknąć taką cenę za sweter, to problemem może okazać się dostępność. W momencie publikacji news,a w sklepie dostępne są trzy rozmiary: SM, XL i 2XL. Nie jest to wielkim zaskoczeniem – w zeszłym roku pierwsza seria swetrów wyprzedała się w 24 godziny. Pozostaje nadzieja, że zapasy zostaną uzupełnione pod koniec grudnia. Niestety, nie zdążymy już wtedy na pochwalenie się nabytkiem przy świątecznym stole.