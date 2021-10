Honor 50 i Honor 50 Lite zadebiutowały w Europie. Ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Seria Honor 50 zadebiutowała w Chinach 16 czerwca 2021 roku. Dziś, po ponad czterech miesiącach, producent wprowadził do Europy dwa modele z tej rodziny. Wiemy już, ile trzeba będzie za nie zapłacić na Starym Kontynencie.

Reklama

Specyfikacja Honor 50

Model ten wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. Ekran jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów (10-bitowa głębia koloru) oraz odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkować dotyk z częstotliwością 300 Hz, a do tego zapewnia 100% pokrycie palety barw DCI-P3.

W okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza umieszczono aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2, do 90° FoV), natomiast na tyle aż cztery: 108 Mpix (f/1.9), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do efektu bokeh. Warto tu wspomnieć, że smartfon może nagrywać wideo jednocześnie aparatem przednim i tylnym oraz głównym i ultraszerokokątnym na tyle. Ponadto podczas nagrywania materiałów filmowych może również rejestrować dźwięk ze sparowanych słuchawek TWS.

Reklama

„Pod maską” Honora 50 znajdują się natomiast m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 778G ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6, od 6 GB do 8 GB RAM, od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej, ekranowy czytnik linii papilarnych i moduł NFC. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4300 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 66 W (przez port USB-C; USB 2.0) do 70% w 20 minut, a do 100% w 45 minut.

Honor 50 pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 4.2 i Usługami Mobilnymi Google. Cały smartfon ma wymiary 159,96x7376x7,78 mm i waży 175 gramów.

Specyfikacja Honor 50 Lite

O ile model Honor 50 można nazwać flagowcem, przynajmniej w Europie, tak Honor 50 Lite jest raczej budżetowym średniakiem. Producent wymienia cztery powody, dla których klienci powinni się nim zainteresować.

Pierwszym z nich jest obsługa ładowania przewodowego o mocy 66 W, dzięki któremu można naładować akumulator o pojemności 4300 mAh (drugi powód) do 40% w zaledwie 10 minut. Kolejnym jest wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+, który zapewnia wsparcie dla gamy kolorów DCI-P3 i ma ramki o szerokości jedynie 1,05 mm po bokach, dzięki czemu współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 94,4%.

Honor 50 Lite (źródło: Honor)

Ostatnim „selling pointem” modelu Honor 50 Lite jest aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.9) na panelu tylnym, któremu towarzyszą 8 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Na przodzie znajduje się natomiast 16 Mpix (f/2.0).

Ponadto specyfikacja Honor 50 Lite obejmuje jeszcze od 6 GB do 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej i moduł NFC. Co ciekawe, producent nie podaje, jaki procesor siedzi w tym smartfonie, ale w przeszłości mówiło się (nieoficjalnie) o zastosowaniu układu Qualcomm Snapdragon 662.

Honor 50 Lite ma wymiary 161,8×74,7×8,5 mm i waży 192 gramy. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z Magic UI 4.2 i GMS.

Cena Honor 50 w Europie

Cena Honor 50 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej została ustalona w Europie na 529 euro (równowartość ~2450 złotych). Konfiguracja 8 GB/256 GB będzie natomiast kosztowała 599 euro (~2800 złotych). Z kolei Honor 50 Lite ma być sprzedawany na Starym Kontynencie za 299 euro (~1380 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności obu smartfonów w Polsce.