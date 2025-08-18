Huawei sypnął nowymi tabletami

W portfolio Huawei pojawiły się dwa nowe tablety: Huawei MatePad Air 2025 i Huawei MatePad 11.5 S 2025. Premiera tego ostatniego jest z naszej perspektywy szczególnie zaskakująca.

Tablet Huawei MatePad Air 2025 jest nie tylko smukły i lekki

Huawei MatePad Air 2025 to już trzeci tablet z tej serii (po MatePad Air 2023 i MatePad Air 2024). Najnowszy model cechuje się wymiarami 183x270x5,9 mm i wagą 555 gramów, podobnie jak zeszłoroczny – nic się nie zmieniło. W takiej obudowie producent umieścił akumulator o pojemności 10100 mAh, który zapewni do 14 godzin odtwarzania wideo offline i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 66 W (do 100% w 85 minut).

Najnowszy tablet Huawei MatePad Air 2025 wyposażony jest też w 12-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2800×1840 pikseli, co przekłada się na 280 ppi, którego jasność sięga 1000 nitów. Ekran potrafi również odświeżać obraz z częstotliwością od 30 do 144 Hz, dostosowywaną adaptacyjnie. Do tego (w wybranych wersjach) producent zastosował technologię, która znacząco redukuje refleksy świetlne i sprawia, że korzystanie z niego przypomina obcowanie z papierem. Naturalnie nie zabrakło także wsparcia dla obsługi rysikiem Huawei M-Pencil Pro.

Huawei MatePad Air 2025 (źródło: Huawei)

Specyfikacja Huawei MatePad Air 2025 obejmuje ponadto m.in. 12 GB RAM, do 512 GB wbudowanej pamięci, dwa aparaty (50 Mpix z f/1.8 na tyle i 8 Mpix z f/2.2 na przodzie), Wi-Fi 7, USB-C (USB 3.1 Gen 1), dwa mikrofony, sześć głośników i system operacyjny HarmonyOS 5.

Regularna cena Huawei MatePad Air 2025 zaczyna się w Chinach od 3099 juanów, co jest równowartością około 1570 złotych. Dostępność w Polsce nie została potwierdzona przez producenta.

Premiera Huawei MatePad 11.5 S 2025 to dla nas duże zaskoczenie

Drugim z nowych tabletów chińskiej marki jest MatePad 11.5 S 2025, oferujący 11,5-calowy wyświetlacz o parametrach podobnych jak ekran w modelu MatePad Air 2025, także z technologią redukującą odbicia światła i zapewniającą wrażenia podobne do korzystania z papieru (w wybranych wersjach). Również i w jego przypadku można korzystać z rysika Huawei M-Pencil Pro.

Ponadto tablet Huawei MatePad 11.5 S 2025 wyposażony jest w 8/12 GB RAM, 256/512 GB wbudowanej pamięci, aparaty 13 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, Wi-Fi 6, USB-C (USB 3.1 Gen 1), dwa mikrofony, cztery głośniki i akumulator o pojemności 8800 mAh, obsługujący ładowanie o mocy 40 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 5, ma wymiary 261×177,3×6,1 mm i waży 515 gramów.

Huawei MatePad 11.5 S 2025 (źródło: Huawei)

Premiera Huawei MatePad 11.5 S 2025 to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ 20 sierpnia 2025 roku w Polsce zadebiutuje Huawei MatePad 11.5 2025, który ma cechować się podobną specyfikacją techniczną. Największą różnicą jest rozdzielczość wyświetlacza (ekran w modelu z „S” w nazwie ma nieco większą) i pojemność akumulatora (wersja bez „S” ma większą baterię).

Być może jednak tablet Huawei MatePad 11.5 S 2025 również trafi w przyszłości do Polski, podobnie jak Huawei MatePad 11.5 S 2024.