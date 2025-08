Przygotuj się na premierę nowego tabletu Huawei

Firma Huawei zapowiedziała dziś polską premierę nowego tabletu. Urządzenia nie można jeszcze kupić, natomiast już teraz możecie zyskać możliwość dokupienia do niego ładowarki lub myszki w bardzo atrakcyjnej cenie.

Polska premiera tabletu Huawei MatePad 11.5 2025 oficjalnie zapowiedziana

To już tradycja, że chiński producent zapowiada z wyprzedzeniem polską premierę nowego sprzętu i przygotowuje specjalną okazję dla klientów. Tym razem nie jest to konkurs, a możliwość zdobycia możliwości zakupu ładowarki lub myszki w bardzo atrakcyjnej cenie.

Jedyne, co trzeba zrobić, to zapisać się do newslettera na tej stronie internetowej (to link afiliacyjny). Dzięki temu 20 sierpnia 2025 roku, w dniu polskiej premiery tabletu Huawei MatePad 11.5 2025, otrzymacie na swoją skrzynkę e-mail kupon rabatowy, uprawniający do zakupu ładowarki o mocy 66 W lub myszki bezprzewodowej Huawei CD23 SE za 1 złoty.

Co jednak istotne: kupon będzie można wykorzystać wyłącznie przy równoczesnym zakupie najnowszego tabletu w sklepie huawei.pl – nie kupicie z nim samej ładowarki albo myszki za 1 złoty. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że przyznany Wam kupon ma być ważny aż do 5 października 2025 roku, zatem nie trzeba spieszyć się zakupem – można spokojnie poczekać na pojawienie się pierwszych recenzji, które powinny zostać opublikowane do tego czasu.

źródło: Huawei

Co zaoferuje tablet Huawei MatePad 11.5 2025?

Tablet Huawei MatePad 11.5 2025 oferuje przede wszystkim wyświetlacz z technologią, ograniczającą w znaczącym stopniu odbicia światła, co zwiększa komfort korzystania z ekranu, szczególnie przez dłuższy czas – na przykład podczas pracy czy nauki albo oglądania kolejnych odcinków ulubionych seriali (tak, mowa tu o tzw. binge-watchingu).

Wyświetlacz TFT LCD IPS w modelu MatePad 11.5 2025 ma przekątną 11,5 cala i rozdzielczość 2456×1600 pikseli, co przekłada się na 256 ppi, a do tego oferuje on funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Całe urządzenie ma natomiast wymiary 177,53×262,63×6,1 mm i waży 515 gramów.

Specyfikacja Huawei MatePad 11.5 2025 obejmuje też 8 GB RAM, 128/256 GB pamięci wbudowanej (dziś nie wiemy, który wariant trafi do sprzedaży w Polsce), aparaty o rozdzielczościach 13 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, łączność Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6, dwa mikrofony i cztery głośniki oraz akumulator o pojemności 10100 mAh (ładowanie do 40 W przez USB-C; USB 2.0), który ma pozwolić na oglądanie wideo nawet przez 14 godzin.