Nauczycielu! NAU Mobile oferuje rok bezpłatnego abonamentu telefonicznego dla pracowników oświaty

Nauczyciele stanęli przed ogromnymi wyzwaniami w ciągu ostatnich miesięcy – nauczanie hybrydowe lub zdalne potrafi być mocno obciążające. Dlatego Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa oferuje bezpłatny dostęp do usług telekomunikacyjnych, na rok!

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa od lat oferuje produkty ubezpieczeniowe dla nauczycieli. Z uwagi na ogrom pracy, jaki każdego dnia muszą wykonać nauczyciele i jak duży procent obowiązków zależny jest obecnie od komunikacji przez telefon i internet, NAU postanowiło ufundować pracownikom oświaty darmowe abonamenty.

W sieci NAU Mobile, działającej na nadajnikach sieci Plus, nauczyciele będą mogli korzystać z telefonu i internetu przez cały rok za 0 złotych.

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w tym roku szkolnym na stałe wrócimy do zajęć stacjonarnych. Napływające do nas informacje o nadchodzącej IV fali i wzroście liczby osób zakażonych COVID-19 wskazują na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do nauki hybrydowej lub zdalnej w Polsce. W związku z tym dla wszystkich pracowników oświaty przygotowaliśmy darmowy abonament telefoniczny. Mamy nadzieję, że gdy prywatne telefony komórkowe nauczycieli staną się znowu telefonami służbowymi, nasze bezpłatne usługi będą realną i praktyczną pomocą.

Adam Rowicki, prezes NAU