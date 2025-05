Czy smartfon z taką specyfikacją może być tak tani? Okazuje się, że tak

Im lepsza specyfikacja, tym droższy smartfon. Tak to najczęściej wygląda, jednak zdarzają się wyjątki, takie jak ten. Cena tego modelu jest zaskakująco niska. Tak bardzo, że z pewnością niejeden klient się na niego skusi.

Tani smartfon z prawie flagową specyfikacją

Jeden z najbardziej znanych globalnie producentów urządzeń mobilnych i modemów wprowadził do sprzedaży nowy smartfon ZTE Axon 50 Standard Edition. Oferuje on wysokopółkową, prawie flagową specyfikację. Firma zdecydowała się bowiem wyposażyć go w ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, produkowany z użyciem 4-nm procesu technologicznego. Był on sercem wielu flagowców z Androidem, które zadebiutowały na rynku w 2022 roku.

Wysoką wydajność, jakiej nie powstydziłby się niejeden smartfon, zapewnią również – obok procesora z flagowej serii – 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Mniej „korzystnie” wygląda z kolei pojemność akumulatora, która wynosi tylko 5000 mAh, podczas gdy coraz więcej chińskich telefonów ma znacznie pojemniejsze ogniwa.

Mimo wszystko użytkownicy nie powinni narzekać na czas pracy, szczególnie że będą szybko mogli go wydłużyć dzięki temu, że smartfon ZTE Axon 50 Standard Edition obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W, więc procenty naładowania będą „rosły z oczach”.

ZTE Axon 50 Standard Edition (źródło: Gizmochina)

Mocną stroną tego urządzenia – przynajmniej na papierze – jest również zaplecze fotograficzne, ponieważ na jego tyle znajdują się trzy aparaty o obiecujących możliwościach:

główny z matrycą Sony IMX787 o rozdzielczości 64 Mix z optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątny 50 Mpix z funkcją makro

oraz teleobiektyw z sensorem 50 Mpix i 3x zoomem optycznym.

Właściciele najnowszego Axona na pewno będą też zadowoleni z wyświetlacza, ponieważ to panel AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz oraz pełną obsługą gamy DCI-P3 i jasnością do 1000 nitów. Ponadto ekran cechuje się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli.

Dodatkowymi udogodnieniami są emiter podczerwieni i GPS, działający na dwóch częstotliwościach (L1+L5).

Ile kosztuje smartfon ZTE Axon 50 Standard Edition? Cena jest zaskakująco niska

Magnesem na klientów w tym przypadku jest nie tylko bardzo atrakcyjna specyfikacja techniczna, ale też zaskakująco przystępna cena, która w Chinach wynosi zaledwie 1799 juanów, co dziś jest równowartością około 955 złotych. Niestety raczej mało prawdopodobne, aby smartfon ZTE Axon 50 Standard Edition trafił do sprzedaży w Polsce.