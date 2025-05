Tego się nie spodziewałem. Acer ma własnego smart ringa

Nawet, jeżeli sztuczna inteligencja miałaby okazać się ślepą uliczką w rozwoju technologii, możliwe, że warto zainwestować w tym kierunku nieco pieniędzy. Acer zdaje sobie z tego sprawę i już pokazał dwa akcesoria, które mają skorzystać z potęgi AI.

Specyfikacja Acer FreeSense Ring

Pierwszym z urządzeń, które podporządkowana firmie spółka Acer Gadget zaprezentowała na targach Computex 2025 na Tajwanie, jest smart ring FreeSense.

Podstawą konstrukcji ma być obudowa z lekkiego stopu tytanu o klasie wodoodporności IP68 i wykończona w kolorze błyszczącej czerni lub matowego, różowego złota. Grubość i szerokość pierścienia to kolejno 2,6 oraz 8 mm, a dostępny zakres rozmiarów ma wynosić od 7 do 13.

Acer FreeSense Ring (źródło: Acer)

Zastosowane wewnątrz sensory mają analizować tętno, zmienność rytmu serca, poziom natlenienia krwi czy monitorować sen. Analizą danych wyjściowych ma zajmować się dedykowana aplikacja, która w oparciu o sztuczną inteligencję prześle użytkownikowi spersonalizowane propozycje i spostrzeżenia pomagające w poprawie samopoczucia. Tym, co może wyróżniać rozwiązanie Acera to fakt, że firma póki co nie planuje chować funkcji porad za płatnym modelem subskrypcyjnym.

Acer AI TransBuds – ciekawe słuchawki

Jak sama nazwa wskazuje, specjalnością nowych słuchawek mają być ich zdolności tłumaczeniowe wspomagane sztuczną inteligencją. Producent obiecuje, że po sparowaniu akcesorium ze smartfonem z wykorzystaniem specjalnego odbiornika, zestaw jest w stanie przeprowadzić „dwukierunkowe tłumaczenie konwersacji w czasie rzeczywistym z rozpoznawaniem mowy i analizą semantyczną przez AI”.

TransBuds wspierają również transkrypcję oraz generowanie napisów na żywo z opcją zapisania przetłumaczonego tekstu. Całość wspiera 15 języków, takich jak angielski, niemiecki, hiszpański czy japoński – póki co brak wsparcia dla języka polskiego.

Acer AI TransBuds (źródło: Acer)

Każda słuchawka wyposażona jest w akumulator o pojemności 50 mAh, natomiast etui ładujące skrywa ogniwo 400 mAh. Zestaw działa bezprzewodowo na odległość do 10 metrów i wykorzystuje w tym celu moduł Bluetooth 5.4.

Acer FreeSense Ring oraz AI Trans Buds zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku – cena póki co nie jest znana.