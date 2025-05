Nowe tablety Acera bez 5G, ale producent ma na to sposób

Acer Iconia V11 i Iconia V12 to nowe tablety producenta, zaprezentowane w trakcie tajwańskich targów Computex 2025. Po specyfikacji widać, że są to budżetowe urządzenia. Choć nie mają modułu 5G, producent od razu zaprezentował rozwiązanie tej niedogodności.

Specyfikacja tabletów Acer Iconia V11 i Iconia V12

Zaczynając od elementów wspólnych w specyfikacji, warto zacząć od omówienia układu mobilnego. Helio G99 to budżetowy SoC, zaprezentowany przez MediaTeka w 2022 roku i w tym przypadku towarzyszy mu do 8 GB RAM-u DDR4 i do 256 GB pamięci wbudowanej w technologii eMMC. Jeżeli właściciel potrzebuje więcej przestrzeni na zdjęcia i aplikacje, dedykowany slot microSD obsługuje karty o maksymalnej pojemności 1 TB. Tablety zaczynają przygodę na rynku z Androidem 15 na pokładzie.

Acer Iconia V11 i Iconia V12 to także podobny zestaw aparatów: z oczkiem do selfie 5 Mpix i główną kamerą 8 Mpix z autofocusem. Różnicy nie znajdziemy również w sekcji zasilania, gdzie skorzystano z akumulatora o pojemności 8000 mAh oraz audio, gdzie wykorzystano system podwójnych głośników.

Acer Iconia V11/V12 (źródło: Acer)

To, co odróżnia nowe tablety, to przede wszystkim ekran i możliwości komunikacji bezprzewodowej. Acer Iconia V11 to „mniejszy brat” z ekranem o przekątnej 10,92 cala, rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i maksymalną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Z modułów użytkownik może liczyć na dostęp do dwuzakresowego Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Iconia V12 zwiększa przekątną panelu do 11,97 cala, a do Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 dorzuca opcjonalne wyposażenie tabletu w modem 4G.

Acer Iconia V11 Acer Iconia V12 Ekran 10,92 cala, 1920 x 1200 pikseli, częstotliwość odświeżania 90 Hz 11,97 cala, 1920 x 1200 pikseli, częstotliwość odświeżania 90 Hz CPU MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G99 RAM do 8 GB DDR4 do 8 GB DDR4 Pamięć wewnętrzna do 256 GB eMMC do 256 GB eMMC OS Android 15 Android 15 Aparat z tyłu 8 Mpix, autofocus 8 Mpix, autofocus Aparat z przodu 5 Mpix 5 Mpix gniazdo microSD tak, obsługuje karty do 1TB tak, obsługuje karty do 1TB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LTE (opcjonalne) Grubość i waga 7,9 mm, 500 g 7,9 mm, 595 g Opracowano na podstawie: Acer

Ceny nowych tabletów Acera? Bardzo proszę:

Acer Iconia V11 – premiera w sierpniu 2025 roku, ceny zaczynają się od 229 euro (~975 złotych),

Acer Iconia V12 – premiera w lipcu 2025 roku, ceny zaczynają się od 249 euro (~1060 złotych),

Dostęp do sieci 5G w każdym rozmiarze

Wybór nowych tabletów Acera nie musi jednak oznaczać zrezygnowania z sieci 5G – producent zaprezentował trzy urządzenia sieciowe, różniące się rozmiarami i możliwościami.

Najbardziej kompaktową nowością jest dongle Acer Connect D5 Pro, oferujący łączność 5G w formie kostki plug-and-play. Akcesorium wspiera technologię 4×4 MIMO, a jego maksymalna przepustowość sięga 3,2 Gb/s. Dongle obsługuje karty nanoSIM, eSIM oraz vSIM i bez problemu działa na systemach Windows, macOS, ChromeOS i Linux.

Acer Connect D5 Pro (źródło: Acer)

Nieco większym rozwiązaniem jest natomiast mobilny router Wi-Fi Acer Connect M4. Urządzenie jest w stanie podpiąć się do sieci 5G, LTE czy 3G, a za pomocą technologii Wi-Fi 6 podepniemy do niego maksymalnie 16 urządzeń. Podobnie jak mniejsze rozwiązanie, tutaj także można skorzystać z kompatybilności ze standardem nanoSIM, eSIM oraz vSIM.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 8000 mAh router jest w stanie działać nieprzerwanie przez 28 godzin, a wodoszczelna obudowa, spełniająca wymogi klasy IP68 sprawia, że nie trzeba się obawiać mniej sprzyjających warunków zewnętrznych.

źródło: Acer

Acer Connect X6E to już wyższa klasa łączności i urządzenie skierowane do domów biur czy małych firm. Router obsługuje łączność 5G z agregacją pasm i podwójnym złączem WAN. Aby móc szybko podłączyć smartfon lub tablet do sieci, wieża została doposażona w moduł NFC. Dzięki kompatybilności ze standardem Wi-Fi 6E i technologii 4×4 MU-MIMO, stacja zapewnia stabilne połączenie maksymalnie 128 urządzeniom.

Acer Connect X6E Plus (Źródło: Acer)

Acer Connect D5 Pro Connect M4 5G Acer Connect X6E Plus Pamięć wbudowana 32 GB eMMC 8 GB 32 GB eMMC RAM 3 GB LPDDR4X 3 GB 3 GB LPDDR4X obsługiwane karty SIM nanoSIM, eSIM, vSIM nanoSIM, eSIM, vSIM nanoSIM, eSIM, vSIM Łączność 3G, 4G, 5G 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6 3G, 4G, 5G Maksymalna liczba podłączonych urządzeń 16 bd 128 Złącza USB 3.0 Typ-C USB 3.0 Typ-C USB 3.0 Typ-C Akumulator – 8000 mAh, do 28 godzin pracy – Funkcje firewall, SIM lock, VPN obsługa WPA3, firewall, SIM lock i VPN load balancing, wsparcie WPA/WPA2, obsługa systemu mesh Wymiary 88 x 45 x 14,5 mm 140 x 86 x 19,05 mm 101 x 101 x 206 mm Waga 52 g 300 g 930 g Opracowano na podstawie: Acer

Kalendarz premier oraz sugerowane ceny nowości Acera prezentują się następująco: