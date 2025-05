Analityk zdradza plany Apple. Będzie ciekawie, choć jeszcze nie teraz

Jakie plany ma firma Apple w kontekście swoich słuchawek? Analityk Ming-Chi Kuo twierdzi, że wie, a nawet dzieli się szczegółami z opinią publiczną. Według niego na horyzoncie czyha sporo ciekawych urządzeń. Pojawiły się też nowe informacje na temat smartfona iPhone 17 Air.

Słuchawki z kamerami i lżejsze AirPods Max na horyzoncie

Jeszcze w tym roku wejdą do produkcji, a w 2026 roku trafią do sprzedaży słuchawki Apple AirPods z wbudowanymi kamerami na podczerwień. Tak twierdzi Kuo. Rozwiązanie to miałoby stanowić alternatywę dla inteligentnych okularów, oferując użytkownikowi rozmaite funkcje oparte na wizji, bez zmuszania go do sięgania po iPhone’a.

Podobno planowana jest również aktualizacja oprogramowania, dzięki której słuchawki AirPods już tej jesieni zyskają funkcję tłumaczenia na żywo, a modele z serii AirPods Pro – monitorowanie tętna (i nie byłoby to duże zaskoczenie, bo na podobne rozwiązanie zdecydowano się już w słuchawkach Powerbeats Pro 2, zaprezentowanych w lutym 2025 roku).

Kuo donosi także, że na kolejne urządzenie spod znaku AirPods Max będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Konkretnie: do 2027 roku. W efekcie jednak mamy otrzymać zdecydowanie lżejsze słuchawki nauszne. Nie padają żadne konkretne liczby, więc przypomnę jedynie, że aktualny model waży blisko 385 gramów.

Akumulator w iPhone 17 Air może rozczarować

Wraz z rewelacjami, jakimi podzielił się Ming-Chi Kuo, w sieci pojawiły się również konkretne przecieki na temat innego urządzenia Apple, mianowicie zapowiadanego od dłuższego czasu ultralekkiego smartfona iPhone 17 Air, który miałby stanowić odpowiedź na niedawno przedstawiony model Samsung Galaxy S25 Edge.

Ultrasmukłe i ultralekkie smartfony brzmią obiecująco, ale jest też druga strona medalu. Już w przypadku Galaxy S25 Edge nasza Kasia narzekała na akumulator o pojemności jedynie 3900 mAh. Tymczasem doniesienia z Korei Południowej wskazują na to, że iPhone 17 Air będzie mieć jeszcze mniejszy akumulator – o pojemności zaledwie 2800 mAh.

I chociaż iPhone’y ogólnie nie słyną z pojemnych akumulator (przykładowo iPhone 16 ma 3561 mAh), to i tak nie brzmi to zachęcająco. Jednak równocześnie model 17 Air ma być jeszcze lżejszy (145 gramów vs 163 gramy) i smuklejszy (5,5 mm vs 5,8 mm) niż Galaxy S25 Edge. Cóż, fajnie, ale ja odpadam.