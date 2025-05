Activision kończy z Call of Duty: Warzone Mobile

Nie każdy projekt dużego studia, opierający się na znajomych mechanizmach, musi okazać się sukcesem. Jeden ze spin-offów Call of Duty zniknie z rynku po zaledwie roku obecności.

Call of Duty w sosie z Fortnite’a

Większość fanów podgatunku battle royale kojarzy Call of Duty Warzone. To wydana w 2020 roku i dostępna za darmo strzelanka, gdzie – podobnie jak w Fortnite czy PUBG: Battleground – próbujemy pozostać jedyną osobą/grupą na polu bitwy, które stale się kurczy.

Edycja dostępna na komputery stacjonarne i konsole nieustannie jest rozwijana, choć w 2022 roku przebudowano tytuł od zera, wydano jako Call of Duty: Warzone 2.0, a serwery oryginału zamknięto we wrześniu 2023 roku. Wtedy też powrócono do nazwy bez numeru na końcu.

CoD: Warzone Mobile (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Historia Call of Duty: Warzone Mobile zaczyna się natomiast w marcu 2024 roku. Tytuł niespecjalnie przypadł do gustu Maćkowi, który zganił go za masę błędów i przestarzałą grafikę. Jakość gry to jednak inna kwestia niż jej popularność – wiemy bowiem, że w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery tytuł wygenerował dla Activision 1,5 miliona dolarów przychodu. Niecały rok później, czyli w lutym 2025 roku, tytuł zarobił w ciągu miesiąca 490 tysięcy dolarów.

Koniec Call of Duty: Mobile Warzone

Okazuje się jednak, że takie pieniądze to jednak za mało dla giganta należącego od jakiegoś czasu do Microsoftu. Na oficjalnej stronie poświęconej CoD: Mobile Warzone na Twitterze/X opublikowano oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że gra przechodzi w tryb wygaszania. Oznacza to, że tytuł nie otrzyma już dodatkowej zawartości sezonowej, a gracze nie mogą już kupować Call of Duty Points oraz Black Cell za prawdziwą walutę.

We deeply appreciate your dedication and passion for Call of Duty: Warzone Mobile. Going forward, we will be streamlining the scope of the game. This decision was made after careful consideration of various factors and while we're proud of the accomplishment in bringing Call of… pic.twitter.com/2FU3itRRZ9 — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) May 16, 2025

Po 18 maja 2025 roku gra zniknie również ze sklepu Google Play oraz App Store, a funkcje społecznościowe zostaną wycofane. Ci, którzy będą grali w mobilnego Warzone’a po 19 maja, nadal będą mogli skorzystać z cross-progression czy współdzielonego ekwipunku, jednak nie wiadomo, jak długo potrwa taki stan rzeczy. Zmiany nie wpływają na klasyczne Call of Duty: Mobile, które wciąż będzie dostępne na urządzeniach mobilnych.

Trzeba przyznać, że smartfony i tablety mają strasznego pecha do gier battle royale. Epic Games przez lata miał problem z wydaniem Fortnite’a, a Apex Legends Mobile nie utrzymał się na rynku 12 miesięcy. Wygląda na to, że jedyna duża marka, która najdłużej wytrzymała na rynku mobilnym bez większych perturbacji, to PUBG Mobile.